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Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?

28.08.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde birçok belgede kullanılmak üzere resmi kurum ve kuruluşlar, vatandaşlardan biyometrik fotoğraf talep ediyor. Ancak bu tür fotoğrafların kendine ait bazı kuralları ve özellikleri bulunuyor. Bu kurallara uymayan fotoğraflar resmi işlemlerde kabul edilmiyor. Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı ve kuralları nelerdir? Konuyla ilgili tüm detayları bir araya getirdik.

Biyometrik fotoğraf nedir, nasıl olmalı? Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?

İçindekiler

  • Biyometrik fotoğraf nedir?
  • Biyometrik fotoğraf nasıl olmalıdır?
  • Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?
  • Biyometrik fotoğraf ölçüleri nelerdir?
  • Biyometrik fotoğraf özellikleri nelerdir?
  • Biyometrik fotoğraf ne kadar sürede çıkar?
  • Biyometrik fotoğraf ücreti ne kadardır?

Yeni tip kimlik kartları devlet tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda 2023 yılından itibaren zorunlu olacak. Bu sebeple tüm Türk vatandaşları kullandıkları eski tip kimlik nüfus cüzdanlarını yeni tip çipli kimlik kartları ile değiştiriyor. Bu işlem için internet üzerinden ya da telefonla randevu almak gerekiyor. Bir sonraki adım ise gerekli olan belgeleri hazır bulundurmak oluyor. Bu belgelerin arasında biyometrik fotoğraf da bulunuyor. Boyutları, ışık özellikleri gibi birçok ayrıntı kimlik kartları için büyük önem taşıyor.

Yeni tip çipli kimlik kartı almak isteyen Türk vatandaşları, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvuru yaparak bu işlemi gerçekleştirebilir. Öncelikle randevu alınmalıdır. Randevu almak için nüfus müdürlüğünün resmi internet sitesinden ya da ALO 199 çağrı merkezi hattından destek almak mümkündür.

Alınan randevu günü ve saati gelmeden önce resmi sitede belirtilen evrakların tamamlanmış olması gerekliliği vardır. Bu belgeler kimlik yenileme ücretinin ödendiğine dair kanıt niteliğinde bir makbuz, eski kimlik kartı ve yenileme gerekçesine bağlı olarak değişkenlik gösteren diğer belgelerdir.

Ek olarak kimlik kartında yer alacak biyometrik fotoğraf da başvuru sırasında teslim edilmelidir. Kişiden talep edilen biyometrik fotoğrafın birçok özelliği vardır. Biyometrik ifadesi kelime anlamı olarak bireylerin kimliklerini tespit edebilmek için uluslararası bir standartta uygulanan otomatik sistem anlamına gelir.

Biyometrik fotoğraf nedir?

Bilinen vesikalık fotoğraflardan daha çok ayrıntı barındıran bir fotoğraf türüdür. Resmi kurumlarda ve resmi işlemlerde kullanılmak üzere kişiden talep edilir. Pasaportlar, kimlik kartları, sürücü belgesi gibi tüm resmî belgelerde biyometrik fotoğraf kullanma zorunluluğu bulunur.

Kişilerin ölçülebilir, biyolojik tüm özelliklerini ifade etme amacıyla çekilir. Örneğin elektronik pasaportlarda parmak izi, yüz ve göz bebeği olmak üzere üç biyometrik veri kullanımı vardır. Bir fotoğrafın biyometrik oluşu da bu özellikleri taşıması ile ilgilidir.

Biyometrik fotoğraf nasıl olmalıdır?

Biyometrik fotoğrafların bazı özellikleri vardır. En az 6000 dpi olmalıdır. Yüksek kalitede, arka fon rengini sadece beyaz olması, yalnızca kişinin yüzünün net olarak görüleceği şekilde çekilmelidir.

Biyometrik fotoğraf kuralları nelerdir?

Kimlik kartında kullanılmak üzere kişiden talep edilen biyometrik fotoğrafların kuralları ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü) tarafından belirlenmiştir. Bir kimlik kartı, pasaport ya da sürücü belgesinde kullanılmak üzere biyometrik fotoğraf çektirmesi gereken kişi bunu fotoğrafçıya belirtmelidir.

Fotoğrafçının yönlendirmelerine göre poz verilmelidir. Örnek olarak yüzü ve bedeni direkt olarak kameraya bakacak şekilde durmalıdır. Sırtı ve ensesi dik konumda bulunmalıdır. Gözler kamerayı görecek şekilde bakılmalıdır. Baş örtüsü, saç ya da herhangi bir aksesuar yüzün hiçbir noktasını kapatmamalıdır. Aynı şekilde herhangi bir nesnenin gölgesinin yüze gelmemesi de önemli bir diğer ayrıntıdır.

Biyometrik fotoğraf ölçüleri nelerdir?

Biyometrik fotoğraf boyutu belirlenmiş olan standartlara göre yatak ölçüşü 5 cm dikey ölçüsü ise 6 cm olacak şekilde bastırılmalıdır. Erkekler için belirlenen alın ve çene arasındaki uzunluk 36 mm kadınlar için ise bu bölge 32 mm olacak şekilde çerçeve içinde bulunmalıdır.

Biyometrik fotoğraf özellikleri nelerdir?

Her fotoğrafçının da iyi bildiği bazı biyometrik fotoğraf kuralları vardır. Bu kurallar resmi kurum tarafından istenen vesikalık fotoğraf özelliklerine uygun olacak şekilde düzenlenmiştir. Biyometrik bir fotoğrafta olması gereken özellikler şu şekildedir:

  • Kullanılan arka fon sadece beyaz renginde olmalıdır.
  • Arka fona yansıyan bir gölge bulunmamalıdır.
  • Çerçeve boyutları 5 cm X 6cm olmalıdır.
  • Fotoğrafı çekilen kişinin tüm yüzü fotoğrafta çıkacak şekilde çekilmelidir. Kişinin yüzü çerçevenin tam ortasında olacak şekilde konumlandırma yapılmalıdır.
  • Yüz ne çok karanlık ne de çok parlak olmamalıdır.
  • Fotoğrafta herhangi bir çizgilenme, oynama, baskı hatası, leke gibi detaylar bulunmamalıdır.
  • Renkli camlı gözlükler kullanılmamalıdır. Yalnızca doktor tarafından verilmiş, sağlık sorunu kaynaklı ve numaralı gözlükler kabul edilir.
  • Küçük çocukların fotoğrafı çekilecekse fotoğrafta yalnızca o çocuk bulunmalıdır.
  • Ağız kapalı olmalı ve mimik yapılmamalıdır.
  • Tüm ayrıntılar net görünmeli, ışık kontrastı iyi ayarlanmalıdır.
  • Şapka ve benzeri aksesuarlar kullanılmamalıdır.
  • Makyaj yapılacaksa bu makyaj yüzdeki belirgin ve kalıcı herhangi bir izi ya da lekeyi kapatmayacak şekilde olmalıdır.

Biyometrik fotoğraf ne kadar sürede çıkar?

Bir biyometrik fotoğraf çektirmek için en yakın fotoğrafçıya gitmek yeterli olacaktır. Eskiye oranla çok daha kısa süreler içinde gerekli olan biyometrik fotoğraf kişiye teslim edilir. Yaklaşık olarak 10 ya da 15 dakika içinde fotoğrafı teslim alabilmek mümkün olur.

Biyometrik fotoğraf ücreti ne kadardır?

Biyometrik fotoğraf ücretlendirmesi Ankara Ticaret Odası tarafından belirlenmiştir. İllere ya da ilçelere göre herhangi bir değişiklik görülmez. Kaç adet gerekli ise o sayıda çektirilmek üzere ayarlanmış sabit ücretler vardır. 2022 yılı için biyometrik fotoğraf ücretlendirmeleri şu şekildedir:

  • 8 Adet biyometrik fotoğraf ücreti: 42 TL – 84 TL arası
  • 12 Adet biyometrik fotoğraf ücreti: 48 TL – 96 TL arası
  • 16 Adet biyometrik fotoğraf ücreti: 54 TL – 108 TL arası değişkenlik gösterebilir.

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