Biyometrik fotoğraf nerelerde kullanılır? Biyometrik fotoğraf kullanım alanları nelerdir?

Günümüzde vesikalık fotoğraflar için kullanılan biyometrik terimi aslında bir ölçüm teknolojisidir. Her insanın benzeri bulunmayan bazı özellikleri biyometrik belgelerde kullanılır. Herhangi bir şifre, parola ya da bunlar gibi farklı ek güvenlik kodları gerektirmez.

Biyometrik tanımlamalar kişinin kimliğini doğrulayan özelliklerinin gösterilmesi anlamına gelir. Bu sebeple biyometrik bir fotoğraf dünya çapında geçerli olur. Kişinin kimliğini ispatlaması için biyometrik türde bir fotoğraf ile başvuru yapması gerekir. Tıp alanından sözleşmelere birçok alanda biyometri teknolojisi kullanılır. Fotoğraflarda kullanılan biyometrik özellikler ise tüm resmi kurum ve kuruluşlarda, belge ve işlemlerde geçerlidir.

Biyometrik fotoğraf, standartları dünya çapında olan ve ICAO yani Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından belirlenen kurallar dahilinde kullanılabilen bir vesikalık fotoğraf türevidir. Yeni tip çipli kimlik kartlarında, seyahat belgelerinde, pasaportlarda, sürücü belgelerinde ve benzeri birçok resmi belge ve kartta kullanılır.

Bir kişi kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi ya da herhangi bir resmi belge talebinde bulunmak için ilgili müdürlüklere, dairelere ya da belediyelere gidebilir. Bu resmi kurum ve kuruluşlar talep edilen belge her ne ise kişiden bu belge için gerekli şartları yerine getirmesini isteyecektir. Bazı belgeleri tamamlayan kişi başvurusunu eksiksiz olarak yapmış olur.

İstenen bu belgelerin içinde biyometrik fotoğraf da vardır. Talep edilen kimlik kartı, pasaport gibi bir kartta ya da kimlikte kullanılmak üzere kişiden biyometrik fotoğraf teslim etmesi istenir.

Biyometrik bir fotoğrafın bazı özellikleri vardır. Önceden belirlenen standartlara göre boyutları, ışık özellikleri gibi kurallara sahiptir. Arka fon rengi yalnızca beyaz olabilir. Boyutları ise 3,5 cm X 4.5 cm ölçülerini geşmemelidir.

Biyometrik fotoğraf kullanım alanları nelerdir?

Bir biyometrik fotoğrafın kullanım alanı oldukça geniştir. Belli özelliklere sahiptir ve belli kurallara uyarak çekilmelidir. Bir kişi biyometrik fotoğraf çektirecekse hangi belge ya da kimlik için kullanılmak üzere çektirmek istediğini fotoğrafçıya bildirmelidir.

Fotoğrafçı da kendisine bildirilen boyut, özellik, ücretlendirme standartları doğrultusunda çekim yapacaktır. Kişiden biyometrik fotoğraf talep edildiği anda en yakın fotoğrafçıdan birkaç dakika içinde biyometrik fotoğraf çektirmek mümkün olur. Bekleme süresi en fazla on ya da on beş dakikalar arasında değişiklik gösterir.

Biyometrik fotoğraflar Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda çekilmelidir. Bu sayede çekilen biyometrik fotoğraf kullanım amacına uygun olabilecektir. Tüm kurallar kişinin yüz biyometrisinin kolaylıkla tespit edilebilmesi içindir.

Biyometrik fotoğraf nerelerde kullanılır?

Kişiler son değiştirme tarihi devlet tarafından 2023 yılı olarak belirlenen yeni tip çipli kimlik kartlarına geçmek için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'ne başvuruda bulunmalıdırlar. Bu başvuru sırasında çektirdikleri iki adet biyometrik fotoğrafı kuruma teslim etmelidirler.

Teslim edilen biyometrik fotoğraf değerlendirme sürecinin ardından işlemi başlatılan ve kişiye teslim edilecek olan kimlik kartında kullanılacaktır. Aynı şekilde pasaport başvurusu sırasında da başvuru yapılırken biyometrik fotoğraf teslim edilir. Pasaport üzerinde bu fotoğraf kullanılacaktır.

Her türlü yurt içi ve yurt dışı seyahatleri için de biyometrik fotoğraf verilmesi gerekir. Pasaport ve benzeri tüm belgelerde parmak izi, yüz ve göz bebeği olacak şekilde üç adet biyometrik veri kullanılır. Eski tip vesikalık fotoğraflardan biyometrik özelliklere sahip fotoğraflara geçilmesinin asıl sebebi de bu güvenlik gerekçesidir.



