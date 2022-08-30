Bir kişi yeni kimlik kartı, pasaport, sürücü belgesi gibi resmi belgeler için ilgili kurumdan randevu almalıdır. Randevu tarihi ve saatinden önce kendisinden istenen belgeleri tamamlamakla yükümlüdür. Bu belgeler arasında biyometrik fotoğraflar da vardır.

Biyometrik bir fotoğraf bazı özelliklere sahip olmalıdır. Bu özellikler ve kurallar ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı) tarafından belirlenmiştir. Yüz biyometrisinin cihazlar tarafından tespit edilebilmesini sağlayan bir teknolojidir. Bu tür fotoğraflarda aksesuar ve kişinin yüz hatlarını değiştirecek tipte makyaj gibi bazı durumlardan kaçınılma zorunluluğu vardır.

Biyometrik fotoğrafta gözlük olur mu?

Eğer kişinin gözlüğü doktor tarafından tavsiye edilmiş numaralı bir gözlük değilse biyometrik fotoğraf çektirirken çıkartma zorunluluğu bulunur. Renkli camlı gözlükler, dinlendirici özellikli gözlükler ya da güneş gözlükleri ile biyometrik fotoğraf çektirilemez.

Bir kişinin resmi bir kurum ya da belge için biyometrik fotoğraf çektirmesi gerekebilir. Böyle durumlarda en yakındaki fotoğrafçıya gidip hangi amaçla biyometrik fotoğraf istediğini belirtmelidir. Birkaç dakika içinde fotoğrafı çektirip teslim alabilir. Gereken süre en fazla on ya da on beş dakika olacaktır.

Biyometrik fotoğraflarda uyulması gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallar kişinin yüz hatlarını tüm ayrıntıları ile görme zorunluluğu nedeniyle koyulmuştur. Ehliyet için biyometrik fotoğraf çekimi yapılacaksa kişinin gözlük durumu sürücü belgesinde belirtilse bile fotoğraf çekiminde gözlük çıkartılmalıdır.



