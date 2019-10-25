Biyonik el takılan Nuriye'nin Haluk Levent ile sahne hayali gerçek oldu

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, doğuştan sol eli olmayan ve Haluk Levent'in sosyal medyadan başlattığı kampanya sayesinde biyonik el protezine kavuşan Nuriye Gürel'in bir hayali daha gerçek oldu. Sanatçı Haluk Levent, kentte konser düzenleyerek Nuriye ile birlikte sahneye çıkıp düet yaptı.

Merkezefendi ilçesinde oturan Müşerref- Erdem Gürel çiftinin kızı Nuriye Gürel, sol eli olmadan dünyaya geldi. Sıdıka Çalışkan Ortaokulu öğrencisi olan Gürel, küçüklüğünden beri içinde olan gitar çalma isteğini gerçekleştirmek için geçtiğimiz yıl özel bir müzik okulundaki gitar kursuna yazıldı. Müzik okulunun öğretmeni Anıl Zengin, sol eli olmadan gitar çalmak isteyen ve büyük bir hevesi olan Gürel'in gitar çalabilmesi için medikal bilekliğin ucuna mızrap ekleyerek özel bir aparat yaptı. Gürel, bu aparat ile gitar çalabilmeye başladı. Basında haberlere konu olan Gürel, en büyük hayalinin biyonik el protezi takılması ve hayranı olduğu Haluk Levent ile birlikte gitar çalıp, düet yapmak olduğunu söyledi.