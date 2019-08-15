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Biyonik kol için kampanya başlattılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz yıl çalıştığı tekstil fabrikasında kolunu 190 derece sıcaklığında makineye kaptırarak dirsek altından kaybeden Ahmet Çapan için Kırklareli Valiliği ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü biyonik kol alınması için kampanya başlattı.

Biyonik kol için kampanya başlattılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz yıl çalıştığı tekstil fabrikasında kolunu 190 derece sıcaklığında makineye kaptırarak dirsek altından kaybeden Ahmet Çapan için Kırklareli Valiliği ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü biyonik kol alınması için kampanya başlattı. Çapan, "Benim iki hedefim var. Kolumu almak ve çocuklarıma bir parça ekmek getirebilmek" dedi.
Lüleburgazlı Ahmet Çapan geçtiğimiz yıl çalıştığı bir tekstil fabrikasında iddiaya göre uzmanı olmadığı sanfor denilen bir makinede çalıştırılmaya başlandı. Burada 190 derecelik ütü makinesinde kumaşları ütüleyen Çapan, bir kumaşın üzerine gelen kiri eliyle temizlemek isterken kolunu 190 derecedeki makineye kaptırdı. Çapan kendini makineden kurtarırken, sağ kolu dirsek altından koparak makinenin içinde sıkıştı.

"Hastanede işsiz kaldım"
Çapan yaşanan acı olay sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kaldığı 38 gün boyunca 3 büyük ameliyat geçiren genç adam, hastanedeyken işten çıkarıldığını öne sürdü. Çapan, "Ben işten çıkarıldığımı avukat tarafından öğrendim. Fabrika yetkilileri bir geçmiş olsun bile demedi. Tazminat davası açtık. Lüleburgaz İş Mahkemesi’nde dava görülüyor. 500 bin liralık manevi, 500 bin liralık toplam 1 milyonluk dava açtık. Onlar bize 200 bin TL teklifle geldiler. Ancak o para zaten bana takılması planlanan biyonik kol ve tedavi masraflarımı bile karşılamıyor" dedi.

Valilikten kampanya
Çapan, yaşadığı olay sonrası Kırklareli Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kendisine biyonik kol alınması için kampanya başlatıldığını söyleyerek, "Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve Kırklareli İl Sağlık Müdürümüz benim için biyonik kol alınması amacıyla kampanya başlattı. Devlet bunu karşılamıyor. Bu nedenle kampanya başlatıldı. Biyonik kol alınabilirse ben tekrar çalışmak istiyorum. Kimseden mal mülk talep etmiyorum" diye konuştu.

"Çalışmak istiyorum"
Tek isteğinin biyonik kola kavuşup bir işte çalışmak olduğunu söyleyen Çapan, "Kolumu almak ve çoluğuma çocuğuma bir parça ekmek getirebilmek istiyorum. Çalışamadığım için gerçekten psikolojim bozuk. Benim bedenimden bir parça gitti. Ama hayat devam ediyor. Benim iki tane çocuğum var. Onların geleceğini düşünmek zorundayım. İş görmezlik maaşı alıyorum. Allah korkusu olan bir insanım ben. Bin 460 TL iş görmezlik maaşı alıyorum. Kira vermeyelim diye babam emekli maaşıyla kredi çekip bu evi aldı bize. Babam emekli maaşının büyük bir kısmını krediye ödüyor" şeklinde konuştu.

Biyonik kol için kampanya başlattılar

Biyonik kol için kampanya başlattılar

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