Biyonik kol için kampanya başlattılar

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde geçtiğimiz yıl çalıştığı tekstil fabrikasında kolunu 190 derece sıcaklığında makineye kaptırarak dirsek altından kaybeden Ahmet Çapan için Kırklareli Valiliği ve Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü biyonik kol alınması için kampanya başlattı. Çapan, "Benim iki hedefim var. Kolumu almak ve çocuklarıma bir parça ekmek getirebilmek" dedi.

Lüleburgazlı Ahmet Çapan geçtiğimiz yıl çalıştığı bir tekstil fabrikasında iddiaya göre uzmanı olmadığı sanfor denilen bir makinede çalıştırılmaya başlandı. Burada 190 derecelik ütü makinesinde kumaşları ütüleyen Çapan, bir kumaşın üzerine gelen kiri eliyle temizlemek isterken kolunu 190 derecedeki makineye kaptırdı. Çapan kendini makineden kurtarırken, sağ kolu dirsek altından koparak makinenin içinde sıkıştı.

"Hastanede işsiz kaldım"

Çapan yaşanan acı olay sonrası Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada kaldığı 38 gün boyunca 3 büyük ameliyat geçiren genç adam, hastanedeyken işten çıkarıldığını öne sürdü. Çapan, "Ben işten çıkarıldığımı avukat tarafından öğrendim. Fabrika yetkilileri bir geçmiş olsun bile demedi. Tazminat davası açtık. Lüleburgaz İş Mahkemesi’nde dava görülüyor. 500 bin liralık manevi, 500 bin liralık toplam 1 milyonluk dava açtık. Onlar bize 200 bin TL teklifle geldiler. Ancak o para zaten bana takılması planlanan biyonik kol ve tedavi masraflarımı bile karşılamıyor" dedi.