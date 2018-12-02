'Biyonik kulak' ameliyatı için bekleyen minik Zeynep için konser düzenlendi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)- GÜMÜŞHANE’de işitme kaybı yaşayan ve 'biyonik kulak' olarak bilinen 'koklear implant' temin edilemediği için ameliyat olamayan 3,5 yaşındaki Zeynep Mine Koyun için konser düzenlendi. Konserden elde edilen gelirle Zeynep'in biyonik kulak ameliyatı masraflarına destek sağlandı.

Gümüşhane’de oturan Ozan Koyun’un işitme kaybı yaşayan 3,5 yaşındaki kızı Zeynep Mine, sağlığına kavuşmayı beklerken, firmalar ile hastanelerin uzlaşamamaları sonucu biyonik kulak ameliyatı iptal edildi. Asgari ücretle geçinen Koyun ailesi, 150 bin TL'yi bulan ameliyat masraflarını karşılayamadı. Bakanlığın yaşanan anlaşmazlığın giderildiğini duyurması ile yeniden ümitlenen aile, çocuklarının ameliyat olacağı günü bekliyor.

Bu bekleyiş sürerken gönüllü bir grup, Zeynep Mine Koyun'un ailesine destek için konser düzenledi. Gümüşhane Kültür Merkezi'nde Karadenizli sanatçı Yasin Aydın'ın sahneye çıktığı konsere vatandaşlar ilgi gösterdi. Sanatçı, sevilen türküleri Zeynep Mine için seslendirdi. Sahneye çıkarılan minik Zeynep Mine, herkesi duygulandırdı.

Sanatçı Yasin Aydın, "Çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirildi. Minik Zeynep’in ameliyatı olabilmesi için elimden geleni yapacağım "dedi.

