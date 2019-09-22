Parti olarak kuruldukları günden bu yana, AK Parti'nin 18 yıldır yaptığı hizmetlere teşekkür ettiklerini anımsatan Erbakan, "Biz 'Eksikleri tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz' diyoruz. Kurulduğumuz günden beri muhalefet partileri içinde yapılan hizmetlere en fazla teşekkür eden de bizleriz." diye konuştu.

Erbakan, Türkiye'de son 15 senede kişi başına düşen milli gelirin 5 kat arttığının söylendiğini belirterek, buna karşın kredi borçları, iflas dosyaları ve sosyal yardım alanların sayısının yükseldiğini ifade etti.

Yapılan hizmetlerin toplam maliyetinin 200 milyar dolar olduğuna işaret eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde ödenen borç faizi ise 550 milyar doları buldu. Devletin borcu 200 milyar dolar arttı. Yapılan özelleştirmelerden de 68 milyar dolar gelir elde edildi. Toplamı 818 milyar dolar yapıyor. Senin hizmet sütununda 200 milyar dolar var. İşte 18 senenin özeti bu. Bu millete 200 milyar dolarlık hizmet yapmışsın, karşılığında 818 milyar dolarına mal olmuşsun."

Erbakan, Türkiye için çözümün kendileri olduğunu da savunarak, "Biz adil düzenin temsilcisiyiz. Millete kaşıkla verip kepçe ile alma düzenine son vereceğiz. Millete verileni milletten tahsil etme düzenine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tek adayla gidilen seçimde partinin il başkanlığına Şükrü Konca seçildi.

