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"Biz adil düzenin temsilcisiyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.09.2019 17:23 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Biz adil düzenin temsilcisiyiz. Millete kaşıkla verip kepçe ile alma düzenine son vereceğiz"

İZMİR (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz adil düzenin temsilcisiyiz. Millete kaşıkla verip kepçe ile alma düzenine son vereceğiz." dedi.

Erbakan, partisinin İzmir il başkanlığının, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi konferans salonundaki 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Milli Görüş"ü hakkıyla temsil etmek istediklerini söyledi.

Dünya Ekonomik Forumunun, eğitimin kalitesiyle ilgili yayınladığı raporda Türkiye'nin 137 ülke içinde 99. sırada yer aldığını dile getiren Erbakan, kendilerinin ilk işinin Türkiye'yi dünyada eğitim kalitesinde ilk 30 arasına sokmak olacağını kaydetti.

Erbakan, Türkiye'de son 15 senede kişi başına düşen milli gelirin 5 kat arttığının söylendiğini belirterek, buna karşın kredi borçları, iflas dosyaları ve sosyal yardım alanların sayısının yükseldiğini ifade etti.

Parti olarak kuruldukları günden bu yana, AK Parti'nin 18 yıldır yaptığı hizmetlere teşekkür ettiklerini anımsatan Erbakan, "Biz 'Eksikleri tamamlayacağız, yanlışları düzelteceğiz' diyoruz. Kurulduğumuz günden beri muhalefet partileri içinde yapılan hizmetlere en fazla teşekkür eden de bizleriz." diye konuştu.

Yapılan hizmetlerin toplam maliyetinin 200 milyar dolar olduğuna işaret eden Erbakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu dönemde ödenen borç faizi ise 550 milyar doları buldu. Devletin borcu 200 milyar dolar arttı. Yapılan özelleştirmelerden de 68 milyar dolar gelir elde edildi. Toplamı 818 milyar dolar yapıyor. Senin hizmet sütununda 200 milyar dolar var. İşte 18 senenin özeti bu. Bu millete 200 milyar dolarlık hizmet yapmışsın, karşılığında 818 milyar dolarına mal olmuşsun."

Erbakan, Türkiye için çözümün kendileri olduğunu da savunarak, "Biz adil düzenin temsilcisiyiz. Millete kaşıkla verip kepçe ile alma düzenine son vereceğiz. Millete verileni milletten tahsil etme düzenine son vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Tek adayla gidilen seçimde partinin il başkanlığına Şükrü Konca seçildi.

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