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"Biz Anadoluyuz Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Denizli'den Diyarbakır'a gelen öğrenciler, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nu ziyaret etti

DİYARBAKIR (AA) - İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında Denizli'den Diyarbakır'a gelen bir grup öğrenci, Vali Hasan Basri Güzeloğlu'na ziyarette bulundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu, İçkale'deki makamında bir araya geldiği öğrenciler ile sohbet etti ve çeşitli hediyeler verdi.

Güzeloğlu, Diyarbakır'ın kadim, tarihi ve sosyolojik açıdan mutlaka gezilmesi ve görülmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi.

Bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde devam eden çok önemli bir proje olduğunu kaydeden Güzeloğlu, daha önce İstanbul, Çanakkale ve farklı illerden misafir ettikleri öğrencilerin kenti tanıma fırsatı bulduğunu belirtti.

Vali Güzeloğlu, proje sayesinde öğrencilerin birbirleriyle kaynaştığını ve iyi arkadaşlıkların oluştuğunu bildirdi.

Misafir öğrencilerden Edanur Önal da kentin çok güzel olduğunu, yemeklerini ve tarihi yerlerini çok beğendiğini dile getirdi. Önal, böyle projelerin devam etmesi gerektiğini aktardı.

Öğrencilerden İlbar Sözer ise kentin çok güzel ve gelişmiş bir şehir olduğunu ifade ederek, "Proje doğu ve batı arasında çok güzel bir köprü oluşturuyor. İnsanların kaynaşmasını sağlıyor. İnsanlar birbirini tanıyor. Dönünce arkadaşlarıma Diyarbakır'ın çok güzel, gelişmiş ve tarihi zenginlikleri olduğunu anlatacağım." dedi.

Proje kapsamında öğrenciler, tarihi Sur ilçesinde surları, İslam'ın 5'inci Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami'yi, İçkale Müze Kompleksi'ni, Hz. Süleyman Camisi'ni, sahabe kabirlerinin aralarında bulunduğu tarihi ve turistik mekanları gezecek.

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Biz Anadoluyuz Projesi Diyarbakır

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