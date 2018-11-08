HABER

"Biz Anadoluyuz" projesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:03 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında Şırnak'tan 100 öğrenci gezi için İstanbul'a uğurlandı - 8. sınıf öğrencisi Ahmet Onur Tosun: - "İlk kez uçağa bineceğim için heyecanlıyım. Bizim İstanbul'a gitme imkanımız yok ama devletimiz sağ olsun bize böyle bir imkan tanıdı. Teşekkür ediyoruz"

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şırnak'tan 100 öğrenci gezi için İstanbul'a uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler ve veliler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, proje ile daha önce ilçe dışına dahi çıkmayan 100 öğrenciyi İstanbul gezisine gönderdiklerini belirtti. Öğrencilerin bu sayede İstanbul'u görme ve gezme fırsatı bulacağını dile getiren Yılmaz, bu gezinin öğrencilere hem moral olacağını hem de derslerine büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Yılmaz, daha önce de başka öğrencilerin İstanbul ve Antalya gezisine katıldığını, proje kapsamında toplam 2 bin 540 öğrencinin çeşitli illere gönderildiğini bildirdi.

Öğrencilerin İstanbul'da misafir edileceğini, vapur turuna katılacağını anlatan Yılmaz, "İstanbul Valiliğimizin belirlediği çocuklu ailelerin yanında öğrencilerimiz 3 gün boyunca konaklayacaklar. Bu sayede öğrenciler ve aileler arasında dostluk ilişkileri pekişecek. Daha önce gerçekleşen seyahatlerde ciddi dönüşler aldık." dedi.

Öğrencilerden Kübra Kaplan da İstanbul'a gideceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini gezmek için sabırsızlandığını söyledi.

8. sınıf öğrencisi Ahmet Onur Tosun ise geziye katıldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak "İlk kez uçağa bineceğim ve ilk defa İstanbul'a gideceğim için heyecanlıyım. Bizim İstanbul'a gitme imkanımız yok ama devletimiz sağ olsun bize böyle bir imkan tanıdı. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Velilerden Perişan Tosun ise devletin imkanlarıyla çocukların İstanbul'a gittiğini, bundan dolayı çok memnun olduklarını belirtti.

Daha sonra öğrenciler, otobüslerle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geçti.

PARTNERDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyorDünyanın en ilginç mağarası! Cennete açılıyor
Atatürk Havalimanı'nda 31 kilogram kokain ele geçirildiAtatürk Havalimanı'nda 31 kilogram kokain ele geçirildi
Drone'a yakalanan tarih talancılarının yaptıkları barakalar yıkılıyor (2) Drone'a yakalanan tarih talancılarının yaptıkları barakalar yıkılıyor (2) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Biz Anadoluyuz Projesi istanbul öğrenci şırnak uçak

En Çok Okunan Haberler

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

İşte AK Parti'nin masasındaki son anket! Çok çarpıcı sonuçlar

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Araç sahipleri dikkat! İSTMOP uygulaması kullanıma sunuldu

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Hatice'den kalça videosunu ti'ye alan fenomen Yasemin Sakallıoğlu'na hakaret

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

Galatasaray'da Hasan Şaş istifasını verdi, Fatih Terim reddetti

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

İlginizi Çekebilir

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia: Suriyeliler parti kuruyor!

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'ABD liste verdi, içinde Demirtaş da var'

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

HDP İzmir Milletvekili'nden donarak şehit olan askerlerle ilgili tartışma yaratan sözler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Antalya'daki otelde dehşet! Başını yere vura vura öldürdü

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Sular çekilince kayıp köy ortaya çıktı!

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

Gazeteci Hüsnü Mahalli'ye hapis cezası

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

İstanbul'da kaymakamlıkta dehşet anları! İntihar girişimi

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Tenekeci Mustafa yakalandı! Gazetecilere isyan etti: Yeter iyi poz aldın, yeter çektiğin

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

Abdüllatif Şener'den 'Türkçe ezan' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.