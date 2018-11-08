İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şırnak'tan 100 öğrenci gezi için İstanbul'a uğurlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler ve veliler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, proje ile daha önce ilçe dışına dahi çıkmayan 100 öğrenciyi İstanbul gezisine gönderdiklerini belirtti. Öğrencilerin bu sayede İstanbul'u görme ve gezme fırsatı bulacağını dile getiren Yılmaz, bu gezinin öğrencilere hem moral olacağını hem de derslerine büyük katkı sağlayacağını aktardı.

Yılmaz, daha önce de başka öğrencilerin İstanbul ve Antalya gezisine katıldığını, proje kapsamında toplam 2 bin 540 öğrencinin çeşitli illere gönderildiğini bildirdi.

Öğrencilerin İstanbul'da misafir edileceğini, vapur turuna katılacağını anlatan Yılmaz, "İstanbul Valiliğimizin belirlediği çocuklu ailelerin yanında öğrencilerimiz 3 gün boyunca konaklayacaklar. Bu sayede öğrenciler ve aileler arasında dostluk ilişkileri pekişecek. Daha önce gerçekleşen seyahatlerde ciddi dönüşler aldık." dedi.