İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şırnak'tan 100 öğrenci gezi için İstanbul'a uğurlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen uğurlama törenine Şırnak Vali Yardımcısı Tunahan Efendioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenler ve veliler katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Yılmaz, proje ile daha önce ilçe dışına dahi çıkmayan 100 öğrenciyi İstanbul gezisine gönderdiklerini belirtti. Öğrencilerin bu sayede İstanbul'u görme ve gezme fırsatı bulacağını dile getiren Yılmaz, bu gezinin öğrencilere hem moral olacağını hem de derslerine büyük katkı sağlayacağını aktardı.
Yılmaz, daha önce de başka öğrencilerin İstanbul ve Antalya gezisine katıldığını, proje kapsamında toplam 2 bin 540 öğrencinin çeşitli illere gönderildiğini bildirdi.
Öğrencilerin İstanbul'da misafir edileceğini, vapur turuna katılacağını anlatan Yılmaz, "İstanbul Valiliğimizin belirlediği çocuklu ailelerin yanında öğrencilerimiz 3 gün boyunca konaklayacaklar. Bu sayede öğrenciler ve aileler arasında dostluk ilişkileri pekişecek. Daha önce gerçekleşen seyahatlerde ciddi dönüşler aldık." dedi.
Öğrencilerden Kübra Kaplan da İstanbul'a gideceği için çok mutlu olduğunu ifade ederek İstanbul'un tarihi ve kültürel yerlerini gezmek için sabırsızlandığını söyledi.
8. sınıf öğrencisi Ahmet Onur Tosun ise geziye katıldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak "İlk kez uçağa bineceğim ve ilk defa İstanbul'a gideceğim için heyecanlıyım. Bizim İstanbul'a gitme imkanımız yok ama devletimiz sağ olsun bize böyle bir imkan tanıdı. Teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Velilerden Perişan Tosun ise devletin imkanlarıyla çocukların İstanbul'a gittiğini, bundan dolayı çok memnun olduklarını belirtti.
Daha sonra öğrenciler, otobüslerle Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na geçti.
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