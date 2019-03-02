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"Biz artık şehirlerimizin 50, 100 yılını planlayacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.03.2019 19:22 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Biz artık şehirlerimizin 50, 100 yılını planlayacağız, bu imar planlarını da halkımızın rızası çerçevesinde yapacağız. Hakkaniyet çerçevesinde artık şehirlerimizin gelecek vizyonunu ortaya koyacağız. Bu vizyon içerisinde kentsel dönüşüm bizim çok önemli" - "Bu ittifak, iki genel başkanımızın iradelerini ortaya koyarak, 15 Temmuz gecesi bu devletin, milletin, vatanın ve ezanımızın birliği, beraberliği için kurulmuştur. Bu kutlu bir birlik ve beraberliktir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, şehirlerin 50, 100 yılını planlayacaklarını belirterek "Hakkaniyet çerçevesinde artık şehirlerimizin gelecek vizyonunu ortaya koyacağız. Bu vizyon içerisinde kentsel dönüşüm bizim çok önemli." dedi.

Antalya'daki temasları kapsamında, AK Parti Kepez Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün seçim ofisinin açılışını gerçekleştiren Kurum, burada yaptığı konuşmada, 8 ay önce göreve başladığını, şu ana kadar 40 ili ziyaret ettiğini, Antalya'ya da dört kez geldiğini söyledi. Halkın derdiyle dertlendiklerini ifade eden Kurum, kentte 60 bin kişiyi ilgilendiren ve yıllardır çözülemeyen tapu sorununu çözdüklerini aktardı.

Kurum, 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı birlikteliğiyle hareket ettiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:

"Bu ittifak, masa başında kapalı kapılar ardında kurulmuş bir ittifak değil. Bu ittifak, iki genel başkanımızın iradelerini ortaya koyarak, 15 Temmuz gecesi bu devletin, milletin, vatanın ve ezanımızın birliği, beraberliği için kurulmuştur. Bu kutlu bir birlik, beraberliktir. İnşallah bu birlikle beraberlikle şehirlerimizin 2053'ünü, 2071'ini planlamak istiyoruz. Bu çerçevede çalışmalarımızı süratle yapıyoruz. Biz bunları yaparken, karşı tarafta da terör örgütünün uzantısıyla birleşmiş bir zillet ittifakı var. Tabii biz bu işi gönülden yapacağız."

31 Mart seçiminin gönül belediyeciliği seçimi olacağının altını çizen Kurum, herkesin gönlüne dokunacaklarını, kalpleri fethedeceklerini aktardı.

"CHP, yerel seçim manifestosunu açıkladı. Diyorlar ki 'Martın sonu bahar'. Ben de size soruyorum, bu ülke bu şehirler CHP'nin belediyeciliği döneminde ne zaman baharı görmüş ki martta görsün. Pehlivan mindere çıkışından bellidir." diyen Kurum, gece gündüz demeden hizmet ettiklerini ifade etti.

Bakan Kurum, tramvayı açtıklarını, kentsel dönüşüm yaptıklarını anlatarak "Onlar ne yapıyorsa yapsın, bizi ilgilendirmiyor. Onların biz belediyecilik kariyerini de karnelerini de biliyoruz, ikisi de sıfır." diye konuştu.

- "Kentsel dönüşüm bizim için çok önemli"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim manifestosunu açıkladığına değinen Kurum, şunları söyledi:

"Seçim manifestomuzda 11 maddemiz var, bunun 8 maddesi bizim Bakanlığımızla alakalı. Bu maddelere baktığınızda, biz artık şehirlerimizin 50, 100 yılını planlayacağız, bu imar planlarını da halkımızın rızası çerçevesinde yapacağız. Hakkaniyet çerçevesinde artık şehirlerimizin gelecek vizyonunu ortaya koyacağız. Bu vizyon içerisinde kentsel dönüşüm bizim çok önemli. 81 ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kurum, her ilde millet bahçesi yapacaklarını aktararak "Emlak Konut'un Antalya'da arsası vardı. 500 milyon lira teklif geldi. Biz 'Millet bahçesi yapmak istiyoruz' dedik. 500 milyon liralık arsayı bahçe yapılmak üzere milletimize verdik." diye konuştu.

Örnek kentsel dönüşüm çalışması yaptıklarını dile getiren Kurum, 31 Mart'ta Kepez'de Hakan Tütüncü'nün, Büyükşehirde Menderes Türel'in kazanmasını temenni etti.

- Dereceye giren okçulara ödülleri verildi

Bakan Kurum, daha sonra, Antalya Okçular Tekkesi tarafından Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen "Antalya 1207 Fetih Kupası Türk Okçuluğu Ödül Töreni"ne katıldı.

Antalya'nın fethini kutlayan Kurum, kentte vatandaşların problemlerini istişare fırsatı bulduklarını, gönülleri fethetmeye, kalplere girmeye çalıştıklarını anlattı. Tarih boyunca İslamiyet'in savaşla değil barışla yayıldığını aktaran Kurum, "Özümüzü kuşandık hep birlikte geleceğe yürüyoruz." diyen Antalya Okçular Tekkesi'ni tebrik etti.

Okçukluğu gençlere kazandıran Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a da teşekkür eden Kurum, modern okçulukla Türk okçuluğunun harmanlanarak geleceğe taşındığını söyledi.

Attığı okla hedefi vuran Bakan Kurum ile Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Antalya Okçular Tekkesi Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, dereceye giren sporculara ödüllerini verdi.

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açılış Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kepez okçuluk

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