Etkinliğe katılanlara seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çocuklarınızı geleneksel sporlarla muhakkak buluşturmaya çalışın. Burada bugün ok atanlar, burada bugün güreşleri izleyenler, bugün burada atlı sporları, gösterileri izleyenler, kendi hayatlarına acaba bunları katabiliyorlar mı? Bunun çalışmasını yapalım. Yani biz at üzerinde destanlar yazmış bir ecdadın torunlarıyız. Acaba kaç tanemiz at biniyor? At binmek sadece böyle kısıtlı bir elit kesimin sporu mu yoksa acaba bu Türk'ün sporuysa bütün Anadolu'nun sporu mu veya ok atmak? Sadece bugün ok atmakla bırakmayın, okçuluk sporunu benimsemeye çalışın. Çocuklarda dikkat dağınıklığını gidermede pedagoglar tarafından tavsiye ediliyor. Bu bizim kendi sporumuz. Başka bir yerden ithal edilmiş şey değil. Dolayısıyla ben bütün annelere babalara sesleniyorum. Çocuklarımız bugün burada eğleniyorlar. Bize ait olanlarla da eğlenmek mümkün. Bize ait olanlarla da zaman geçirmek mümkün. Sadece dışarıdan ithal ettiklerimize muhtaç, mahkum değiliz. Onlar da tamam. Biz Batı'nın kültürünü silmeye, yok etmeye falan kalkışmıyoruz ama bizim kültürümüzü yok etmeden, bizim kültürümüzü yaşatarak bunu yapmak zorundayız."

Festivale Aksaray Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.