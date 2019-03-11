ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Halk desteği kendisiyle olan lider 'one minute' der yoluna devam eder. O yüzden biz beka sorununu ezbere söylemiyoruz." dedi. Turan, Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, burada yaptığı konuşmada "Gelin 1 Nisan günü 'bizim komşumuz PYD olsun' diyenlere, Türkiye’nin bayrağına yan bakanlara, Avrupa’ya gidip devleti şikayet edenlere öyle bir şaka yapalım ki bir daha kendilerine gelemesinler." dedi. Mahalli seçimlerin Türkiye için çok önemli olduğuna dikkat çeken Turan, “Biz 'bu ülkede beka sorunu var' dediğimizde, bazıları ise polemik yapıyor. 'Ne bekası' diyor, tiye alıyor. 'Şaka bu' diyor. 'Koltuk bekası bu' diyor. Hayır, Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli iki sorumlu lider bir araya geldiler ve dediler ki 'Kardeşim önümüzde 5 yıl seçim yok. Eğer CHP’nin oyu yükselirse yeni dönemde erken seçim isteyecek, referandum diyecek, sistem tartışması diyecek, ülkenin istikrarıyla oynayacaklar. Buna gerek yok. 5 yıl seçimsiz bir hizmet dönemi olsun' dedik." diye konuştu.

Türkiye’nin bu yeni dönemde elinin güçlü olması gerektiğini ifade eden Turan, şunları söyledi: "Sayın Erdoğan S-400’ler için masaya oturduğunda, Kıbrıs ile ilgili enerji meselesinde masaya oturduğunda mutlaka 'halk desteği bizimle' demesi lazım. Halk desteği kendisiyle olan lider 'one minute' der yoluna devam eder. O yüzden biz beka sorununu ezbere söylemiyoruz. Cumhur İttifakı'mızı yaptık hep beraber AK Parti'ye oyumuzu vereceğiz. İstiyoruz ki her bölgede Cumhur İttifakı bu milleti ayağa kaldırsın, güzel işlere vesile olsun." Turan, şöyle devam etti: "İYİ Parti'nin kurulma sebebi ülkücü kardeşlerimizin oylarını sola götürmek içindi. Kullanma amacı bu. Onlar ayrılırken zannettiler ki MHP'den daha çok ülkücülük yapacaklar, MHP’den daha çok üç hilali dalgalandıracaklar. Ama baktılar ki gittikleri yer HDP’nin yan tarafı. Bundan rahatsız oldular. Şu an İYİ Partili kardeşlerimiz de kendilerinin oldukları yerden rahatsızlar. Onlar da kendileri aynaya bakıp 'Biz neredeyiz' demeye başladılar. İstifa eden vekilleri var, istifa eden teşkilatları var. Çünkü baktılar ki İYİ Parti'nin kurulma amacı MHP’nin sağ oylarını alıp, CHP’nin yanına götürmek. Bu oyuna gelmemek için onlar da artık başa dönüyorlar."