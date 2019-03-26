CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Evimizde, şehrimizde ve ülkemizde huzur istiyoruz. Maalesef her geçen gün ayrışıyoruz. Biz, bir ve beraber olursak başarırız. Biz, bir olursak ekonomik sorunların da üstesinden geliriz, eğitim sorunlarının da üstesinden geliriz ama ne zaman ayrışırsak işte o zaman biteriz." dedi.
Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ulubey ilçe meydanında halka hitap etti. Seçime yaklaşık 5 gün kaldığını belirten Torun, 31 Mart'ta halkın kendilerini yönetecek belediye başkanı ve muhtarları belirleyeceğini söyledi. Ancak birilerinin bu işi beka sorunu hale getirdiğini savunan Torun, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu memlekette beka sorunu yoktur." diye konuştu.
Meydanlarda ayrıştırıcı bir üslup kullanıldığı iddiasında bulunan Torun, "Bu seçim de diğer seçimler gibi gelip geçecek. Bir seçim diye bir birimizi kırıp dökmeyelim. Ayrışmayalım. Birileri ayrıştırmak için hat oluşturuyor. Buna asla izin vermeyin." değerlendirmesini yaptı.
Vatandaşın asıl sorununun geçim olduğunu savunan Torun, "Hepinize sorsam herkesin ekonomik sıkıntıları var. Artık ekonomik sıkıntıların doruğa çıktığı bir dönemde yerel seçim yapıyoruz. Mutfakta yangın var. Çarşı pazar yanıyor artık ama birileri bunu unutmuş, sadece kendi geleceği için beka sorunu var diyor. Bu ülkenin beka değil, senin beka sorunun var." açıklamasında bulundu.
"Bu ülke birlikte yaşamaktan ve bir arada olmaktan çok mutlu" diyen Torun, "Ama ben biliyorum ki ne Ulubey'de, ne Ordu'da ne de Türkiye'de hiç kimse bu oyuna gelmeyecek. Biz bu ülkede birlik içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz." dedi.
Torun, tank palet fabrikasının yüzde 49,9'unun Katarlılara satıldığı iddiasında da bulunarak şöyle devam etti:
"Şimdi milli ve yerliyim diyenlere soruyorum. Bu ülkenin vergisiyle kurulmuş ve bu ülkeye silah üreten, bu ülkenin geleceği ile ilgili en önemli fabrikasını hangi milliyetçilik duygusu ile verdiniz. Benim vergilerimle kurulmuş ve bu ülkenin gelecek güvenliği ile ilgili bir fabrikayı sattırmayacağız. Bu millet bu kararın karşısında duracak. Ben buna inanıyorum."
Türkiye'de halkın huzura ihtiyacı olduğunu söyleyen Torun, "Evimizde, şehrimizde ve ülkemizde huzur istiyoruz. Maalesef her geçen gün ayrışıyoruz. Biz, bir ve beraber olursak başarırız. Biz, bir olursak ekonomik sorunların da üstesinden geliriz, eğitim sorunlarının da üstesinden geliriz ama ne zaman ayrışırsak işte o zaman biteriz." dedi.
Torun, belediyecilikte başarılı bir parti olduklarını dile getirerek "Biz sadece belediyecilikte vatandaşlarımıza Ordu ve Türkiye'nin imkanlarıyla değil dünyanın kaynaklarını da kullanarak hizmet vereceğiz. Biz birileri gibi ağlamak için değil hizmet etmek için varız. Bizde mazeret yok. Bizim amacımız sorunları çözmek olacak. Bunu yapacak bilgi ve beceriye sahibiz." diye konuştu.
Torun, konuşmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel ve Ulubey Belediye Başkan Adayı Kani Ergün ile halkı selamladı.