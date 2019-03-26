CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Evimizde, şehrimizde ve ülkemizde huzur istiyoruz. Maalesef her geçen gün ayrışıyoruz. Biz, bir ve beraber olursak başarırız. Biz, bir olursak ekonomik sorunların da üstesinden geliriz, eğitim sorunlarının da üstesinden geliriz ama ne zaman ayrışırsak işte o zaman biteriz." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ulubey ilçe meydanında halka hitap etti. Seçime yaklaşık 5 gün kaldığını belirten Torun, 31 Mart'ta halkın kendilerini yönetecek belediye başkanı ve muhtarları belirleyeceğini söyledi. Ancak birilerinin bu işi beka sorunu hale getirdiğini savunan Torun, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu memlekette beka sorunu yoktur." diye konuştu.

Meydanlarda ayrıştırıcı bir üslup kullanıldığı iddiasında bulunan Torun, "Bu seçim de diğer seçimler gibi gelip geçecek. Bir seçim diye bir birimizi kırıp dökmeyelim. Ayrışmayalım. Birileri ayrıştırmak için hat oluşturuyor. Buna asla izin vermeyin." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşın asıl sorununun geçim olduğunu savunan Torun, "Hepinize sorsam herkesin ekonomik sıkıntıları var. Artık ekonomik sıkıntıların doruğa çıktığı bir dönemde yerel seçim yapıyoruz. Mutfakta yangın var. Çarşı pazar yanıyor artık ama birileri bunu unutmuş, sadece kendi geleceği için beka sorunu var diyor. Bu ülkenin beka değil, senin beka sorunun var." açıklamasında bulundu.