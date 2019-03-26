HABER

"Biz bir ve beraber olursak başarırız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2019 13:31 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: - "Evimizde, şehrimizde ve ülkemizde huzur istiyoruz. Maalesef her geçen gün ayrışıyoruz. Biz, bir ve beraber olursak başarırız. Biz, bir olursak ekonomik sorunların da üstesinden geliriz, eğitim sorunlarının da üstesinden geliriz ama ne zaman ayrışırsak işte o zaman biteriz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Evimizde, şehrimizde ve ülkemizde huzur istiyoruz. Maalesef her geçen gün ayrışıyoruz. Biz, bir ve beraber olursak başarırız. Biz, bir olursak ekonomik sorunların da üstesinden geliriz, eğitim sorunlarının da üstesinden geliriz ama ne zaman ayrışırsak işte o zaman biteriz." dedi.

Torun, seçim çalışmaları kapsamında Ulubey ilçe meydanında halka hitap etti. Seçime yaklaşık 5 gün kaldığını belirten Torun, 31 Mart'ta halkın kendilerini yönetecek belediye başkanı ve muhtarları belirleyeceğini söyledi. Ancak birilerinin bu işi beka sorunu hale getirdiğini savunan Torun, "Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bu memlekette beka sorunu yoktur." diye konuştu.

Meydanlarda ayrıştırıcı bir üslup kullanıldığı iddiasında bulunan Torun, "Bu seçim de diğer seçimler gibi gelip geçecek. Bir seçim diye bir birimizi kırıp dökmeyelim. Ayrışmayalım. Birileri ayrıştırmak için hat oluşturuyor. Buna asla izin vermeyin." değerlendirmesini yaptı.

Vatandaşın asıl sorununun geçim olduğunu savunan Torun, "Hepinize sorsam herkesin ekonomik sıkıntıları var. Artık ekonomik sıkıntıların doruğa çıktığı bir dönemde yerel seçim yapıyoruz. Mutfakta yangın var. Çarşı pazar yanıyor artık ama birileri bunu unutmuş, sadece kendi geleceği için beka sorunu var diyor. Bu ülkenin beka değil, senin beka sorunun var." açıklamasında bulundu.

"Bu ülke birlikte yaşamaktan ve bir arada olmaktan çok mutlu" diyen Torun, "Ama ben biliyorum ki ne Ulubey'de, ne Ordu'da ne de Türkiye'de hiç kimse bu oyuna gelmeyecek. Biz bu ülkede birlik içerisinde kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz." dedi.

Torun, tank palet fabrikasının yüzde 49,9'unun Katarlılara satıldığı iddiasında da bulunarak şöyle devam etti:

"Şimdi milli ve yerliyim diyenlere soruyorum. Bu ülkenin vergisiyle kurulmuş ve bu ülkeye silah üreten, bu ülkenin geleceği ile ilgili en önemli fabrikasını hangi milliyetçilik duygusu ile verdiniz. Benim vergilerimle kurulmuş ve bu ülkenin gelecek güvenliği ile ilgili bir fabrikayı sattırmayacağız. Bu millet bu kararın karşısında duracak. Ben buna inanıyorum."

Türkiye'de halkın huzura ihtiyacı olduğunu söyleyen Torun, "Evimizde, şehrimizde ve ülkemizde huzur istiyoruz. Maalesef her geçen gün ayrışıyoruz. Biz, bir ve beraber olursak başarırız. Biz, bir olursak ekonomik sorunların da üstesinden geliriz, eğitim sorunlarının da üstesinden geliriz ama ne zaman ayrışırsak işte o zaman biteriz." dedi.

Torun, belediyecilikte başarılı bir parti olduklarını dile getirerek "Biz sadece belediyecilikte vatandaşlarımıza Ordu ve Türkiye'nin imkanlarıyla değil dünyanın kaynaklarını da kullanarak hizmet vereceğiz. Biz birileri gibi ağlamak için değil hizmet etmek için varız. Bizde mazeret yok. Bizim amacımız sorunları çözmek olacak. Bunu yapacak bilgi ve beceriye sahibiz." diye konuştu.

Torun, konuşmasının ardından Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel ve Ulubey Belediye Başkan Adayı Kani Ergün ile halkı selamladı.

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
İbrahim Ulusoy: İmarın sözünü aldıkİbrahim Ulusoy: İmarın sözünü aldık
Hayati Yazıcı: ABD'nin Golan kararıyla ilgili dünya teyakkuz halindeHayati Yazıcı: ABD'nin Golan kararıyla ilgili dünya teyakkuz halinde
Anahtar Kelimeler:
CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ordu Ulubey

En Çok Okunan Haberler

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Herkesi tedirgin eden yorum: Suriye'de 2. savaş mı başlıyor?

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Son dakika: Eski futbolcu İsmail Demiriz'e hapis cezası

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

Gözler dolarda! İşte günün ilk rakamları...

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

'Zeki-Metin mi, Messi-Suarez mi?'

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

Flaş açıklamalar: Gerçekten seçmenimizi kırdık, kabahat bizde

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun kulağını çek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

AK Partili Ömer Çelik'ten flaş Mansur Yavaş açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Son dakika... Soylu'dan flaş açıklama: Türkiye'ye sokmadık!

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderilen mektubu paylaştı

Twitter'dan paylaştı! İşte o mektup

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Soylu'dan flaş İHA açıklaması: Öyle bir aparat takıyoruz ki...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gidiyor

Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.