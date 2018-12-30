HABER

"Biz birlikte mücadele etmek zorundayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse: - "2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız"

MERSİN (AA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, "2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız." dedi.

Köse, partisinin Mersin il başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mersin'in çok kıymetli bir il olduğunu anlatan Köse, "Biz bu memlekette yeni bir hikaye yazmak için yola çıktık. Bu yolculuğumuzda yılın son günlerinde Mersin'de olmak çok kıymetli. Genel başkanımızın da dediği gibi Mersin'de bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum." dedi.

Her yeni yılın yeni bir umut olduğunu ifade eden Köse, şunları kaydetti:

"İnşallah umutlarımızın yeşereceği, umutlarımızın aydınlığa çıkacağı bir yılı karşılarız. Bu ülkede tek bir kişi kalsa bile ben asla umudumu kaybetmiyorum. Cumhuriyet ilelebet devam edecektir. Cumhuriyet mücadeleyle geldi. Biz varsak bu memlekette umut var demektir. 24 saat bana yetmiyor. Keşke daha uzun olsa da daha çok çalışabilsek, mücadele verebilsek. 2019 yılında umudun, adaletin, özgürlüğün, eşitliğin, hakça bölüşümün tesis edilmesi için biz birlikte mücadele etmek zorundayız. Yeni yılın ülkemize ve tüm insanlığa özgürlük, adalet, barış ve demokrasi getirmesini diliyorum. 2019 yılı CHP'ye başarı getirsin, iktidar getirsin istiyorum ve bu ülke CHP iktidarında yönetilsin istiyorum."

Fatma Köse, daha sonra partililerle sohbet etti.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Türkiye siyasetinde 2019 senaryolarıTürkiye siyasetinde 2019 senaryoları
Bakan Soylu: Türkiye genelinde şu an 311 operasyon düzenleniyorBakan Soylu: Türkiye genelinde şu an 311 operasyon düzenleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse Mersin

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

Aşk hızlı bitti! İşte krizin sebebi

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

YSK'dan seçim öncesi tartışma yaratacak karar

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Putin'den Türkiye mesajı

Putin'den Türkiye mesajı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 402 belediye başkan adayını açıkladı

Türkiye siyasetinde 2019 senaryoları

Türkiye siyasetinde 2019 senaryoları

Adalet Bakanı Gül'den canlı yayında önemli açıklamalar

Canlı yayında duyurdu: FETÖ'nün iadesi...

Vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dilekçelerini vermek için yarıştı

Vatandaşlar birbiriyle yarıştı

Kenan Sofuoğlu’nun danışmanı Semih Bostanoğlu görevinden ayrıldı

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Mehmet Metiner'den Kenan Sofuoğlu'nun o fotoğrafına sert tepki!

Mehmet Metiner'den Kenan Sofuoğlu'nun o fotoğrafına sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.