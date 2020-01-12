“Biz Böyleyiz” filmine İzmir’de özel gala

"Biz Böyleyiz" filmi için çekildiği İzmir’de gala düzenlendi. Film ekibi, galada seyircilerle buluşarak söyleşi yaptı.

“Biz Böyleyiz" filminin İzmir galası Optimum Alışveriş Merkezi’nde yapıldı. Galaya filmin yönetmeni Caner Özyurtlu, filmin senaristlerinden ve aynı zamanda başrol oyuncusu Berrak Tüzünataç, Meriç Aral ve Boran Kuzum katıldı. Film ekibi, ziyaretçilerle söyleşi gerçekleştirdi.

Yönetmen Caner Özyurtlu, İzmir’de film çekmenin güzel olduğunu söyleyerek, “Bize de bir İstanbul arası verdirmiş oldu ve şimdi de burada filmi izletmek ve seyircilerden yorum almak heyecan verici. Bu filmde ben oynamadım ama kendime göre daha iyi oyuncularla çalıştım. Filmin müziklerinde 90’lar tadı var. Çoğumuzun çocukluğunu geçirdiği dönem 90’lı yıllardı ve müzik seçimini de ona göre yaptık. Genel olarak filmin renkleri ve görsellerinde tatlı bir nostalji hissi var” dedi.

“Oynamasını hayal ettiğimiz her oyuncu bu filmin içinde olmayı istedi”

Filmin başrol oyuncusu Berrak Tüzünataç ise, filmin yapım sürecinden bahsederek, “Aklıma bir fikir geldi. Benimle aynı oranda heyecan duyan arkadaşlarım vardı çevremde. Sonuç olarak hep birlikte buradayız. Çok güzel bir duygu, mutluyuz. Oynamasını hayal ettiğimiz her oyuncu bu filmin içinde olmayı istedi. Filmin deniz kenarında olacağı belliydi ve idealimde de İzmir vardı. Ana mekanımız da dilediğimiz gibi Urla oldu. Yazın Ege’de çalışmak harikaydı” diye konuştu.