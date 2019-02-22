İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyada biz varız. Biz bu coğrafyada karar vermeden kimseye oyun kurdurmayız." dedi. Soylu, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, AK Parti'nin Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmada, bölgede Türkiye'den habersiz hiçbir adımın atılamayacağını vurgulayarak, "Amerika bize diyecek ki 'Afrin'e giremezsin', girdik de ne oldu? Girdik mi? PKK'yı oradan defettik mi? Ne oldu, ne yapabildiler? Bu coğrafyada biz varız. Biz bu coğrafyada karar vermeden kimseye oyun kurdurmayız." diye konuştu. Soylu, "sert konuşuyor" diye kendisine kızdıklarını belirterek, "Ne demişim, 'okulların etrafında uyuşturucu satıcısı görürseniz ayaklarını kırın' demişim polislerimize. Yanlış mı demişim? Uyuşturucu meselesinde son 1,5 ayda Türkiye Cumhuriyetinin en büyük yakalamalarını yaptık. Neden, bütün evlatlarımız, polislerimiz, jandarmamız, güvenlik güçlerimizin her birisi büyük bir mücadeleyi ortaya koyuyor hem de bu milleti felaketten koruyorlar." ifadesini kulladı.

Soylu, 2015'te 560 kişinin uyuşturucudan öldüğünü belirtti. Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "2016 yılında 920, 2017'de 940. Öyle kanunlar çıkardık, Sayın Cumhurbaşkanımıza gittik, 'Bu işin kökünü kazıyacaksınız.' dedi. Bilmelisiniz, bu işin kökünü kazımak için bir taraftan güvenlik güçlerimiz, bir taraftan Adalet Bakanlığımız, bir taraftan hakim ve savcılarımız, tüm birimlerimiz hep birlikte teyakkuza geçtik. Tam 57 bin kişiyi kodese tıktık. Devam ediyoruz. Uyuşturucu yayılmaya başladı mı ülkenin her tarafını tehlike kaplar, nesillerimizi, çocuklarımızı bizden alır götürür. Bizi lime lime yapmaya çalışanlar, nesillerimizin zihinlerini almaya, yok etmeye çalışanlar... Ona müsaade etmemeliydik. Bu mücadeleyle (uyuşturucudan ölenlerin sayısı) aralık ayı hariç 491'e düştü. 940'tan 491'e düştü. Nasıl terörle mücadele ettiysek eğer uyuşturucu satanları, onları yönetenleri yerin yedi kat dibine sokmazsak namerdiz." Soylu, Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasının önüne geçilmeye çalışıldığını, bunun için de çeşitli stratejiler yürütüldüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin Orta Doğu ile bağının kesilmek istendiğini vurgulayan Soylu, şöyle devam etti: "Irak'ın kuzeyinde devlet kuracaklar, ardından Afrin'e götürecekler, o hatla beraber bir terör koridoru oluşturacaklar. Sonra Türkiye'nin Orta Doğu ile bağını kesecekler. Hani kesseydiler ya. Binlerce kilometre öteden buralara mühendislik yetmiyor artık. O eski dönemlerdi. Burada memleketi için bu bölgenin huzuru için bilgisini, birikimini tam 17 yıllık Başbakanlık, Cumhurbaşkanlığı müktesebatını ve bu milletin kendisine verdiği emaneti namusuyla sadakatiyle taşımaya çalışan bir lider var. Hem de güçlü bir lider var. Onların yaptığı numaraları yapmadan önce, tezgaha koymadan önce anlayan ve onu engellemek için milletiyle beraber var gücüyle çalışan bir lider var, Recep Tayyip Erdoğan var. 31 Mart'tan bu milletin desteğiyle güçlü çıkarsak var ya Tayyip Erdoğan'ın ayağına sahada topu verin, o 4,5 yıl rakip kaleye doksana, bir de çatala nasıl takıyor." İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1990-2000 arası 15 bin olan terörist sayısının 700'e düştüğünü söyledi.

"Kafalarını çıkaramıyorlar, fare gibi kaçıyorlar" diyen Soylu, şunları kaydetti: "Teröristin ayağına basıyoruz, uyuşturucu satıcısının ayağına basıyoruz, FETÖ'nün ayağına basıyoruz, DEAŞ'ın, PKK'nın ayağına, hırsızların ayağına basıyoruz. İşte Cumhur İttifakı bunun için var, bunun için kuruldu. Türkiye'nin önümüzdeki sürecinin güçlü bir şekilde geleceğe uzanması için kuruldu. Bu güçle beraber önümüzdeki 4,5 yılda daha güçlü adımlar atacağız. Şırnak'a, Hakkari'ye gidiyoruz, sokaklarında dik yürüyoruz. Sadece ben değil, orada yaşayan kardeşlerim de artık dik yürüyor. Dükkanlarına PKK'nın musallat olmadığı, insanları tehdit edemediği, herkesin huzurla geleceğine baktığı bir Türkiye var. Bir şey yaptıklarında en ufak, gereğini yapıyoruz. Nasıl dik yürüyorum, kendi karakterimden mi, cesaretimden mi? Bilesiniz ki hayır. Bir tek şey dik yürütüyor, 50 gramlık verdiğiniz oy pusulası. Verdiğiniz oy, verdiğiniz sandık ve demokrasi bizi dik yürütüyor." Soylu, bazen vatandaşın hükümetlere ders vermek isteyebileceğini ancak bu, sürecin en önemli kırılma dönemlerinden biri olduğunu vurguladı.