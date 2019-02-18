Siirt Valisi Ali Fuat Atik, "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında geldiği Trabzon'da "Bu devlet hepimizin. Biz bu devleti Kürtlerle birlikte kurduk. Hep beraber dedelerimiz bu vatan için kanlarını döktüler. Bayrağımızın rengi dedelerimizin ortak kanının rengi. O renkte benim dedemin de kanı var, Kürt kardeşimin de kanı var." dedi.

İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "Kardeş Şehir Projesi" kapsamında Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor maçını izlemek için Trabzon'a gelen Vali Atik, Siirt Gazeteciler Derneği Başkanı Atilla Durak ve gazeteciler, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde (TGC) basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Atik burada yaptığı konuşmada, Trabzonlu olduğunu, her seferinde farklı bir Siirt grubuyla gelip, Karadeniz'i tanıtmak ve tanımalarına yardımcı olmak için çalıştığını belirtti.

"Siirt ve Trabzon arasında kopmaz bir gönül köprüsü kurduk" diyen Atik, şunları kaydetti:

"Bizden sonra da inşallah bu gönül köprüsünden çok insanlar geçecek. Bizim ihtiyacımız olan şeyin sadece birbirimizi tanımak olduğunu tespit ettim. Ne Doğu Batı'yı tanıyor, ne Kuzey Güney'i tanıyor, kimse kimseyi tanımıyor. Tanımadığımız için de bizim aramıza çok rahat nifak tohumları saçılıyor. Kimse birbirinin hassasiyetini bilmiyor. Dolayısıyla bu tanışmalar ve kaynaşmalar birbirimizi tanımaya da vesile olacaktır. Birlik ve beraberliğimiz gün geçtikçe pekişecektir."