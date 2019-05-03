CARACAS (AA) - Venezuela'da ev hapsinden kaçan muhalif lider Leopoldo Lopez, 30 Nisan'daki başarısız askeri ve sivil kalkışmaya ilişkin, "Bu rastgele yapılmış bir şey değil, biz bu iş için hazırlandık." dedi.

İspanya'nın Caracas Büyükelçiliği önünde basına açıklamalarda bulunan Lopez, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümeti devrilene kadar dinlenmeyeceğini söyleyerek, halkı sokağa çağırdı.

Lopez, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve İspanya halkına teşekkür ederek, "Burada konuk olarak kalıyorum ve bu durum böyle devam edecek." diye konuştu.

Lopez, ordudan yüksek rütbelilerle görüştüğünü belirterek, "Ev hapsindeyken, 3 haftadan daha fazla bir süre boyunca komutanlar ve generallerle toplantılar yaptım. Onlarla hükümet gaspını sona erdirmek üzere karar kıldık. Şunu bilmek lazım, 30 nisanda başlayan şey geri döndürülemez bir süreçtir." iddiasında bulundu.

- "Bu rastgele yapılmış bir şey değil, biz bu iş için hazırlandık"

Lopez, 30 Nisandaki başarısız askeri ve sivil kalkışmanın bir süreç olduğunu vurgulayarak, "Bu rastgele yapılmış bir şey değil, biz bu iş için hazırlandık. Bunun fark edildiğini zannediyorum." ifadelerini kullandı.