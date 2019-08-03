ARTVİN (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizi hiç kimse yıldıramaz. İnandığımız davadan, inandığımız yoldan kimse alıkoyamaz. Biz bu memleketin, Türkiye'nin huzuru için yola çıktık. Önümüzde hangi engeller olursa olsun her türlü engeli kararlılıkla aşacağız." dedi.

Kılıçdaroğlu, 25 Ağustos 2016'da Şavşat’tan Ardanuç ilçesine gittiği sırada kendisinin de bulunduğu konvoya saldırı yapılan bölgede bir süre durdu.

Saldırıda şehit olan Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Artvin Ofroad Kulübü tarafından burada yaptırılan çeşmeye giden Kılıçdaroğlu, su içerek yüzünü yıkadı. Çeşme üzerinde yazılı olan 'Fatih Çaybaşı Hayratı' yazısını eliyle silen Kılıçdaroğlu, daha sonra mısır satışı yapılan yere girerek bir süre dinlendi.

Kendisine ikram edilen mısırdan yiyen ve esnafla sohbet eden Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu görmek istediğini söyleyen bir kadına, "İstiyorum o da bir Karadeniz turu yapsın, bu sefer VIP'den geçti tartışması olmaz." şeklinde yanıt verdi.