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"Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 21:05 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Nevşehir'de seçim çalışmalarına katıldı

NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, partisinin seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'de ziyaretlerde bulundu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'e gelen Kaya, Atatürk Bulvarı'ndaki iş yerlerini ziyaret ederek esnafla görüştü.

Bir pastanede kendisine ikram edilen baklavayı tadan Kaya, beraberindeki AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı için destek istedi.

Gazetecilere açıklamada bulunan Kaya, gönül belediyeciliği sloganı ile vatandaşa kaliteli hizmet sunmaya devam etmek için yola çıktıklarını belirtti.

Seçim çalışmaları kapsamında görüştükleri vatandaşlardan övgü ve destek aldıklarını kaydeden Kaya, Türkiye'nin güçlü yarınlara erişebilmesi için yerelde ve genelde hizmet aşkıyla çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı gibi gönül belediyeciliği ile en güzel hizmetleri yapmak için yola çıktıklarını dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Nevşehir'de genç bir başkan adayımız var. İnşallah Nevşehir'i çok güzel bir şekilde hizmetlere kavuşturacak. Özellikle bu dönemde kadınların, gençlerin, çocukların yeni projelerle destekleneceği bir gönül belediyeciliği dönemini de Türkiye genelinde başlatmış olacağız. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın izinde ve liderliğinde ülkemizi çok daha güçlü yarınlara taşımak için hem yerelde hem genelde hizmetlerimizi sürdüreceğiz. Çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Nevşehir halkı memnun. İnşallah desteğini de verecek. Biz inanıyoruz ki 31 Mart’ta Nevşehir'den Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, hem Nevşehir’den hem ilçelerinden güçlü bir destek gelecek. Tüm ilçelerle birlikte Nevşehir yeniden AK Parti'ye destek verecek."

Daha sonra Kadın ve Demokrasi Derneğine (KADEM) geçen Kaya, burada KADEM İl Temsilcisi İlkay Akün ve yönetim kurulu üyelerince karşılandı.

Kaya, çalışmaları hakkında Akün'den bilgi aldı.

Programlarında Kaya'ya, AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Atilla Seçen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, AK Parti Nevşehir Belediye Başkan Adayı Rasim Arı ve partililer eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Nevşehir

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