"Bin yıldır bu toprakları bu millet kanıyla, canıyla koruyor. Korumaya da devam edecektir. Bu ülkeyi ve bu toprakları savunan insanlarımız bu darbe kalkışmasına da göğüs gerdi. Tarih boyunca biz bu kahramanlıklara alışkınız. Ancak alışamayanlar yanıldılar. Bu darbe kalkışması arkasındaki küresel güçler, onların yandaşları ve arkasındaki devletler, bunu unutmasınlar ki dünyada hiçbir millet yoktur ki bizim milletimiz kadar insanlığa faydalı olsun. Ancak bundan dolayı bizim her şeye boyun eğeceğimizi zannediyorlar. Ama 15 Temmuz'da bir kez daha yanıldılar."

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, burada yaptığı konuşmada, yemeğe katılanlara teşekkür ederek, şehit ailelerine ve gazilere minnettar olduklarını söyledi.

Ardahan Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek düzenledi.

Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, "Bizler bir arada, birlik içinde oldukça, dayanışma içinde hareket ettiğimiz müddetçe bizi hiçbir güç yıldıramayacak ve diz çöktüremeyecektir." dedi.

Milletin tarihine layık bir şekilde yaşamaya devam edeceğini vurgulayan Masatlı, "Biz bu şekilde, kahramanlıklarla yaşamaya devam edeceğiz. Onlar da yanılmaya devem edecekler. Bizler bir arada, birlik içinde oldukça, dayanışma içinde hareket ettiğimiz müddetçe bizi hiçbir güç yıldıramayacak ve diz çöktüremeyecektir. Biz bu milletin direnişini unutmadık, unutturmayacağız. Ülkemizin 2023 hedeflerine hep birlikte yoğunlaşacağız." diye konuştu.

Programa, Vali Masatlı'nın yanı sıra 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Kemal Kırış, Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, diğer yetkililer ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

