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"Biz bu yerel seçimlerde bir ittifakın içine girmedik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 22:57 | Son Güncelleme

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: - "Seçimlerde Cumhur, Millet ittifakları söz konusu ama biz bu yerel seçimlerde bir ittifakın içine girmedik. Genel seçimlere giderken bir ittifakın içinde yer aldık. Ondan dolayı da pişman değiliz" - "Bu iktidarın attığı güzel adımları her zaman memnuniyetle karşıladık. Bir başörtüsü problemini çözdüler. 28 Şubat gibi bir sorunla karşı karşıya kaldık, 28 Şubat'ta yapılan haksızlıkları insanlarımız unutmadı ve bu mesele basit bir hadise değildi"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlerde Cumhur, Millet ittifakları söz konusu ama biz bu yerel seçimlerde bir ittifakın içine girmedik. Genel seçimlere giderken bir ittifakın içinde yer aldık. Ondan dolayı da pişman değiliz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğunu ve seçimlerdeki rakiplerin düşman değil, dost olarak bu süreci tamamlaması gerektiğini söyledi.

Millet iradesine saygı için seçimi kaybedenin seçimi kazananı tebrik etmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Seçimlerde Cumhur, Millet ittifakları söz konusu ama biz bu yerel seçimlerde bir ittifakın içine girmedik. Genel seçimlere giderken bir ittifakın içinde yer aldık. Ondan dolayı da pişman değiliz. O dönemde de o tavrımız ülkemizdeki kutuplaşmayı engelledi. İnsanlar birbirlerini hasım gibi görmekten vazgeçtiler." diye konuştu.

Seçimlerde kimsenin düşman olmaması ve nezaketi elden bırakmaması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, insanların birlik ve beraberlik içinde problemleri çözebileceğini belirtti.

Bir ittifakın içinde yer almamalarının yanlış anlaşılmaması gerektiğini kaydeden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Bizim bir ittifak içinde yer almamamız, bir husumet olduğu şeklinde yorumlanmasın. Bu seçimler ülkemizde bir kamplaşmaya vesile olmasın düşüncesiyle böyle bir ittifakın içinde yer almadık. Aynı zamanda alanlara karşı da bir husumetimiz yok. İnsanlar bir araya gelebilir, ittifaklar kurabilirler ve bu ittifaklar sayesinde vatandaşımızdan oy isteyebilirler. Ama bizim tercihimiz kendi başımıza girmek yönünde oldu. Bu kararımızın da çok doğru bir karar olduğunu görüyoruz. İnsanların bizden beklentisinin yüksek olduğunu gördük ve bu haliyle 81 ilimizde adaylar çıkararak seçime girdik."

İktidarların, bir ülkenin sorunlarını çözmek için iş başına geldiğini belirten Karamollaoğlu, "Bu iktidarın attığı güzel adımları her zaman memnuniyetle karşıladık. Bir başörtüsü problemini çözdüler. 28 Şubat gibi bir sorunla karşı karşıya kaldık, 28 Şubat'ta yapılan haksızlıkları insanlarımız unutmadı ve bu mesele basit bir hadise değildi. Başörtülü kızlarımız, çocuklarımız dışarı çıkmaya korkuyorlardı, okuyamadılar, binlerce genç kızımız okumak için Avrupa'ya gitti. Bugün artık bu yasaklar kalktı. Bu konuda bu ülkenin iktidarına müteşekkiriz." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, parti olarak mahalli ve genel sorunları çözmek için var olduklarını kaydetti.

Konuşmasının ardından Karamollaoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ilçelerdeki adaylarını tanıttı.

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