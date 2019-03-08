Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçimlerde Cumhur, Millet ittifakları söz konusu ama biz bu yerel seçimlerde bir ittifakın içine girmedik. Genel seçimlere giderken bir ittifakın içinde yer aldık. Ondan dolayı da pişman değiliz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen belediye başkan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçimlerin demokrasinin bir gereği olduğunu ve seçimlerdeki rakiplerin düşman değil, dost olarak bu süreci tamamlaması gerektiğini söyledi.

Millet iradesine saygı için seçimi kaybedenin seçimi kazananı tebrik etmesi gerektiğini ifade eden Karamollaoğlu, "Seçimlerde Cumhur, Millet ittifakları söz konusu ama biz bu yerel seçimlerde bir ittifakın içine girmedik. Genel seçimlere giderken bir ittifakın içinde yer aldık. Ondan dolayı da pişman değiliz. O dönemde de o tavrımız ülkemizdeki kutuplaşmayı engelledi. İnsanlar birbirlerini hasım gibi görmekten vazgeçtiler." diye konuştu.

Seçimlerde kimsenin düşman olmaması ve nezaketi elden bırakmaması gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, insanların birlik ve beraberlik içinde problemleri çözebileceğini belirtti.