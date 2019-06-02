İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'ün Türkiye'sinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşarak, marka şehirler haline geleceğiz. Her alanda İstanbul'umuzu büyüttük. Vatandaşımızın imkanlarını artırmaya yönelik projelerimizi gerçekleştirdik, hizmetlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz bunları yaptık, daha iyisini de yaparız." dedi.

Bakan Kurum, Bayrampaşa Tuna Caddesinde esnaf ziyareti yaptı.

Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

Cadde üzerinde bulunan AK Nokta'yı da ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayrampaşa'nın sorunlarına ilişkin istişarelerde bulunduğunu dile getiren Kurum, İsmetpaşa Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesine ilişkin birtakım kararlar aldıklarını belirterek, 3'te 2 çoğunluk sağlanırsa vatandaşlarla el birliği içerisinde kentsel dönüşümü yapacaklarını söyledi.

- "Yıldırım, bu ülke için önemli bir değerimiz"