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"Biz bunları yaptık, daha iyisini de yaparız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2019 19:53 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "2023'ün Türkiye'sinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşarak, marka şehirler haline geleceğiz. Her alanda İstanbul'umuzu büyüttük. Vatandaşımızın imkanlarını artırmaya yönelik projelerimizi gerçekleştirdik, hizmetlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz bunları yaptık, daha iyisini de yaparız"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "2023'ün Türkiye'sinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşarak, marka şehirler haline geleceğiz. Her alanda İstanbul'umuzu büyüttük. Vatandaşımızın imkanlarını artırmaya yönelik projelerimizi gerçekleştirdik, hizmetlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz bunları yaptık, daha iyisini de yaparız." dedi.

Bakan Kurum, Bayrampaşa Tuna Caddesinde esnaf ziyareti yaptı.

Esnafla ve vatandaşlarla sohbet eden Kurum, 23 Haziran seçimlerinde AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım için destek istedi.

Cadde üzerinde bulunan AK Nokta'yı da ziyaret eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.

Bayrampaşa'nın sorunlarına ilişkin istişarelerde bulunduğunu dile getiren Kurum, İsmetpaşa Mahallesi'nin kentsel dönüşüm projesine ilişkin birtakım kararlar aldıklarını belirterek, 3'te 2 çoğunluk sağlanırsa vatandaşlarla el birliği içerisinde kentsel dönüşümü yapacaklarını söyledi.

- "Yıldırım, bu ülke için önemli bir değerimiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, 23 Haziran seçimlerine değinerek, şöyle konuştu:

"Binali (Yıldırım) başkan bilgisiyle, birikimiyle, becerisiyle bu ülke için önemli bir değerimiz. Ulaştırma Bakanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı yaptığı dönemdeki hizmetlerinin ardından inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da İstanbul'da çok güzel hizmetlere vesile olacaktır. Siz Atila Başkanımızı (Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner) seçtiniz, yükümlülüğünüzü yerine getirdiniz. Şimdi sıra bizde. Biz de size gece gündüz hizmet edeceğiz. Sizlerin gönüllerine girerek, hizmet etme aşkıyla kentsel dönüşümümüzü sizinle birlikte yapacağız. İlçe belediye başkanımız sizin derdinizle dertlenen Atila Başkanımız. Yine Ankara'da sizin sorunlarınızla ilgilenen milletvekillerimiz, bakanlarımız var. İnşallah 23 Haziran'da da Binali Başkanı Büyükşehir Belediye Başkanı yapmak suretiyle o üçlü sac ayağını tamamlayacağız. 2023'ün Türkiye'sinde muasır medeniyetler seviyesine ulaşarak, marka şehirler haline geleceğiz. Her alanda İstanbul'umuzu büyüttük. Vatandaşımızın imkanlarını artırmaya yönelik projelerimizi gerçekleştirdik, hizmetlerimizi yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz bunları yaptık, daha iyisini de yaparız."

Bayrampaşa'da parkların sayısını ve meydanların metrekaresini artırmak istediklerini vurgulayan Kurum, ilçeyi marka şehir haline getirecek projeleri hayata geçireceklerini dile getirdi.

Konuşmasının ardından vatandaşlara çiçek dağıtan Kurum, cadde üzerindeki Sadri Akpınar Parkı'na da uğrayarak, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bakan Kurum, daha sonra AK Parti Beşiktaş İlçe Başkanlığında düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

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Bayrampaşa Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum esnaf ziyareti Kentsel Dönüşüm Ofisi

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