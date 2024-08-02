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  4. Instagram neden engellendi? İlk resmi açıklama geldi! 'Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz'

Instagram neden engellendi? İlk resmi açıklama geldi! 'Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
02.08.2024 15:38
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Instagram neden engellendi? Türkiye, Instagram'a gelen erişim engelini konuşuyor. Konuyla ilgili açıklamalar merakla takip edilirken Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya platformu X üzerinden bir açıklamada bulundu. Sayan, "'Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam' diyorlar. Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz. Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Instagram neden engellendi? İlk resmi açıklama geldi! 'Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz'

Tüm Türkiye, Instagram'a Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından uygulanan erişim engelini konuşuyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'dan da sosyal medya platformlarıyla ilgili bir açıklama geldi.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Sayan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.

Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.

Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.

Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.

Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.

Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.

Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar.

Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik.

Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar.

"Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar.

Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız."

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram Ömer Fatih Sayan
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