İZMİR (AA) - İzmir'in Konak ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye çarparak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz sanık Yusuf Emre G. müştekiler ile taraf avukatları katıldı.

Tanık S.P olay günü, kazanın meydana geldiği alanı gören evinin balkonunda iken aniden alt geçitten bir otomobilin çıktığını, yoldaki erkeğe çarptığını, bu kişinin yere düştüğünü gördüğünü ancak kadına çarpma anına şahit olmadığını belirterek "Kazanın meydana geldiği sahil bulvarında sokak lambaları nedeniyle aydınlık yeterliydi. Çarpmadan önce fren sesi duymadım." beyanında bulundu.

Tanık S.Ö. olay günü bulvarın deniz tarafında bulunduğunu, çarpma sesi ile yola baktığını, o tarafa doğru gittiğini belirterek yolda bir kadın ve 15-20 metre ötesinde de bir erkeği yatar vaziyette gördüğünü anlattı.

Tanık, "Çarpma sesi öncesinde fren sesi duymadım. Kazaya sebep olan araçta olduğunu tahmin ettiğim kadın kazadan hemen sonra telefon görüşmesi yapıyordu. Annesi olduğunu tahmin ettiğim kişiye 'biz çok hızlı gidiyorduk, yayaya çarptık' gibi sözler söyledi." dedi.