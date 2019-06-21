"Biz demokrasi, hak, hukuk istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Beraber ayın 23’ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul’u ya da Türkiye’yi değil bütün dünyayı temelinden sarsacaktır. Çünkü biz demokrasi istiyoruz, hak istiyoruz, hukuk istiyoruz." dedi. Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'na Eyüp mitinginde eşlik etti. Burada vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Kılıçdaroğlu nerede?" diye sorulduğunu belirterek, "Kılıçdaroğlu fakir fukaranın yanında. Onlara anlatıyorum; Ekrem başkan, fakirliği, yoksulluğu bitirecek ve adalet, huzur, sevgi getirecek. Onları sokak sokak geziyorum, anlatıyorum ve anlatacağım. Anlatıyorum. Güzel Türkiye ve güzel İstanbul için birlikte çalışacağız." dedi. 23 Haziran seçimlerinin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, "Beraber ayın 23’ünde bir destan yazacağız. Bizim yazacağımız destan sadece İstanbul’u ya da Türkiye’yi değil bütün dünyayı temelinden sarsacaktır. Çünkü biz demokrasi istiyoruz, hak istiyoruz, hukuk istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekrem başkan, İstanbul'a yakışan bir başkan. Ekrem başkan hak, hukuk ve adalet diyen bir başkan. Ekrem başkan, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış bir İstanbul'u yönetecek başkan. Onu size emanet ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı. - "İsrafı bulduk. İsrafı durduracağız" CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Eyüp mitingi öncesi Sarıyer'de vatandaşlarla buluştu. 31 Mart seçimlerinin milli iradeyi ortaya çıkardığını belirten İmamoğlu, "Hep birlikte bunların gerçek yüzünü görmekten dolayı da mutlu olduk milletçe. Devlet, millet işi ciddi iştir. Bu kadar takla atmalarından, cambazlıklarından sonra oturdum düşündüm. Bir sürü soru sordum. İBB Başkanlığı? Tamam, bazı şeyleri bulduk. İsrafı bulduk. İsrafı durduracağız. Önemli şeyler başaracağız. Zarara uğrattıkları, sıkıntıya soktukları her şeyi biliyoruz. Ama bu kadar takla atılıp, cambazlık yapılır mı?" diye konuştu. İmamoğlu 23 Haziran seçimlerinin ardından "siyasete ahlak ve şeffaflık" getireceklerini ifade etti.