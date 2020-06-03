Biz haber yapmaya devam edeceğiz

ABD'de gazetecileri hedef alan saldırıların görüntüleri son derece rahatsızlık verici. Polisin uyguladığı şiddet bağımsız ve özgür haberciliği hedef alıyor. Ama bu, biz gazetecileri yıldıramaz. Tıpkı, bir grup polis içinden, plastik mermilerle hedef alındığına tanık olduğumuz meslektaşım Stefan Simons'ı yıldıramadıkları gibi... Simons, hedef alındıktan kısa bir süre sonra canlı yayına bağlandı, yaşananları aktardı.

Uluslararası bağımsız araştırma platformu Bellingcat'ın elindeki bilgilere göre, son günlerde ABD'de 100'den fazla gazeteci, polis şiddetinin mağduru oldu. Bunlar arasında, polisin plastik mermi ile yüzüne ateş ettiği için bir gözünü kaybeden fotomuhabir Linda Tirado da yer alıyor.

Demokrasinin DNA'sı

Her kim biz gazetecileri engellemeye çalışırsa çalışsın, bunu başaramayacak. Çünkü özgür habercilik demokrasinin DNA'sının bir parçası. Bu gayet tabii ki, Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nün basın özgürlüğü sıralamasında 45'inci sırada yer alan ABD için de geçerli.

ABD'de artık gazeteciler kendilerine düşman gözüyle bakılan bir ortamda çalışmak zorunda kalıyor. Bu iklim, ABD başkanının sözlü saldırıları ile daha da kışkırtılıyor. Artık bu son bulmalı!