KKTC ile ilişkilerin güçlenerek arttığını, kurulduğu günden bu yana kurumsal kapasite olarak güçlenen bir KKTC devlet yapısı gördüklerini anlatan Oktay, bu kapasitenin artarak devam edeceğini, Türkiye olarak da üzerilerine düşeni yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Oktay, KKTC Başbakanı Tufan Erhürman ile makamında görüştü. Görüşmede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'de ekonomik anlamda iyileşmenin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) de olumlu yönde yansıyacağını belirterek, "Biz her zaman Kıbrıs'ın yanındayız." dedi.

"Birçok parametreye bakıldığında uluslararası boyutta böyle bir ekonomik dalgalanma yaşanmaması gereken ortamda bir dalgalanmayı yaşadık. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Bunun bir manipülasyon' olduğunu söyledik. Biz bunu da fırsata dönüştürdük. Ekonomik ve yapısal reformlarla reel sektörün bu dalgalanmadan güçlenerek çıkmasının yollarını aradık, önemli adımlar attık. Bunun da sonuçlarını almaya başladık. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki aylarda çok daha ciddi şekilde bu sonuçları almaya devam edeceğiz. Enflasyonun düşmeye başladığını göreceğiz. Cari açık ciddi anlamda düşmeye başladı. Ekonomik gelişme artarak devam edecek."

Oktay, Türkiye'nin güçlenmesinin KKTC'ye yansıması olacağını belirterek, "Bu aynı zamanda Kıbrıs için de fırsattır. Süreç iyi değerlendirildiği takdirde KKTC de aynı sonuçları alacaktır. Bizdeki iyileşmenin buraya yansımama gibi bir şansı yok. Biz her zaman Kıbrıs'ın yanındayız." şeklinde konuştu.

- "Kıbrıs Türk halkı iki kurucu unsurdan birisidir"

KKTC Başbakanı Erhürman da Rum tarafından olası bir federal yapıda Ada'nın menfaatlerini ve haklarını paylaşma isteğini görmediklerini ifade ederek, "Kıbrıs Türk halkı bu Ada'da iki kurucu unsurdan birisidir." diye konuştu.

Kıbrıs Türk halkı olarak Ada'nın etrafındaki tüm doğal zenginliklerden eşit hak sahibi olduğuna işaret eden Tufan Erhürman, "Kıbrıs Rum tarafı anlamalıdır ki bir çözüm bulunacaksa, o çözüm birlikte yönetme, yetkileri ve sorumlulukları birlikte paylaşma üzeriden gerçekleşecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Fuat Oktay, daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile de bir araya geldi.

