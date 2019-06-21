NİĞDE (AA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, pazar günü yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle alakalı, "Biz siyasi parti değiliz. Biz hiçbir siyasi partinin ön bahçesi, arka bahçesi değiliz. Ama şimdi bizi birileri bugün bir siyasi parti lehine konuşmakla suçluyorlar ya aslında öfkeleri neden biliyor musunuz? Biz hukuk çerçevesinde kalıyoruz da ondan." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için şehre gelen Feyzioğlu, Niğde Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez ve Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Dadal'ı makamlarında ziyaret etti.

Daha sonra baroda avukatlarla görüşen Feyzioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin genç meslektaşların ve vatandaşın umut belgesi olduğunu, vatandaşlara kaliteli, güven veren yargının nasıl sağlanacağının yol haritası niteliği taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin sığ siyaset istemediğini belirten Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"Bu belgeyi iyileştirmek, daha doğrusunu ortaya koymak adına çaba sarf etmeyen siyasi parti, siyasetini en sığ bir şekilde yapandır. Türkiye sığ siyaset istemiyor. Türkiye gençlerinin refah içerisinde, güven içinde, evlatlarının huzur içerisinde yaşayabileceği ülke istiyor. Bunun için doğruya doğru diyeceksiniz, yanlışa yanlış diyeceksiniz, eksiğe eksik diyeceksiniz, yanlışın yanlışını göstereceksiniz, eksiği de tamamlamak için ne yapmamız gerektiğini söyleyeceksiniz. Yoksa kuru muhalefet, her şeye karşıyım, ona da karşıyım buna da karşıyım, karşı olmadığın senin ne var. O zaman oturalım, birbirimize kahve, çay ısmarlayalım 'ne olacak bu Türkiye'nin hali' diye hayıflanalım. Böyle bir meslek siyaseti olabilir mi? Böyle bir ülke siyaseti olabilir mi?"