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"Biz hizmet etmeye geliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.02.2019 22:03 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan: - "Biz yapmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı söylemeye gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Bu ülkede neler yapıldı, neler değişti, nereden nereye gelindi? Bu millet biliyor"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Biz yapmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı söylemeye gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Bu ülkede neler yapıldı, neler değişti, nereden nereye gelindi? Bu millet biliyor." dedi.

Bakan Turhan, Kastamonu'daki temas ve incelemeleri kapsamında ziyaret ettiği Küre ilçesinde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

Küre’nin doğal güzellikler açısından zengin bir ilçe olduğunu belirten Turhan, "Her şeyi insan için, sizin için yapıyoruz. Biz devlet olarak suyunuzu, doğal gazınızı, enerjinizi, altyapınızı getiririz. Bundan sonra da yatırımcılar sizin bu doğal güzelliklerinizi değerlendirir. Ulaşım rahatlayıp ve ekonomik olunca buraya turizm tesisleri yapılır ve insanlar buraları gezmeye gelir." diye konuştu.

AK Parti'nin belediyecilikte önemli işlere imza attığını ifade eden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların yaşadığı ortam ve mekanları yaşanabilecek ortam ve mekanlara dönüştürmek lazım. Biz buna 'AK Belediyecilik' diyoruz. Eğer AK Parti belediyeciliği burada projelerini, icraatlarını faaliyete geçirirse 'bura dadından' yenmez. Burayı gezmek için gelen insanlarla dolar burası."

Hizmet için yola çıktıklarını anlatan Turhan, "Biz yapmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı söylemeye gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Bu ülkede neler yapıldı, neler değişti, nereden nereye gelindi? Bu millet biliyor. Bazıları bulunduğu şartlar gereği tenkit yapabiliyor. O da demokrasinin gereğidir. Biz ondan alınmayız. Yalnız iftira atmasınlar." dedi.

Fitne ve fesadın teknolojiyle yapılmaya başlandığını söyleyen Turhan, şunları kaydetti:

"Çağımız teknoloji çağı. Gelişen teknolojiyle birlikte çağımızda fitne ve fesadı insanların iliklerine, damarlarına yerleştiriyorlar. Bunlara aldanmayacağız. Herkesin telefonu var. Herkes her yerden bilgi alabiliyor. İletişim aracılığıyla yapılan yanlış bilgilendirme, insanların aklını çelerek onları kendilerine köle yapma çalışmalarına karşı anne babalar olarak çocuklarımıza gerekli uyarıları yapacağız. Bu yöntemlerle milletin içine sokulan fitnelere aldanmayacağız. Ne zaman aldandık, bu millet sıkıntı çekti. Biliyorsunuz 100 sene önce koca bir imparatorluk bir fitne fesat yüzünden dağıldı. Bizim milletimiz hiçbir zaman dış güçlerle yıkılmamıştır. Hep kendi içinde çıkan fitne fesat yüzünden birbirine düşürüldüğü zaman gücünü kuvvetini kaybetmiş. Bunu fırsat bilen düşmanlar bizi bölmüştür. Bugün de aynı tehditle karşı karşıyayız. Etrafımızdaki coğrafyada bunları yaşıyoruz. Hepsi, 'sen kazandın, sen oldun, ben kazandım, ben oldum' derken kaybetti."

Türk milletinin necip bir millet olduğunu belirten Turhan, "Milletimiz bu tür oyunlara gelmeyecektir. Ferasetlidir, basiretlidir, metanetlidir, cesaretlidir, vicdanlıdır, vefalıdır. Siz bunların bilincindesiniz. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Biz birbirimize inandığımız müddetçe bu milletin içine düşman giremez." dedi.

Bakan Turhan daha sonra İnebolu ilçesine geçti.

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KASTAMONU Küre İlçesi seçim Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan

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