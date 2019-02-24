Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Biz yapmaya geliyoruz. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Bugüne kadar yaptıklarımızı söylemeye gerek yok. Hepiniz biliyorsunuz. Bu ülkede neler yapıldı, neler değişti, nereden nereye gelindi? Bu millet biliyor." dedi.

Bakan Turhan, Kastamonu'daki temas ve incelemeleri kapsamında ziyaret ettiği Küre ilçesinde bir kahvehanede vatandaşlarla sohbet etti.

Küre’nin doğal güzellikler açısından zengin bir ilçe olduğunu belirten Turhan, "Her şeyi insan için, sizin için yapıyoruz. Biz devlet olarak suyunuzu, doğal gazınızı, enerjinizi, altyapınızı getiririz. Bundan sonra da yatırımcılar sizin bu doğal güzelliklerinizi değerlendirir. Ulaşım rahatlayıp ve ekonomik olunca buraya turizm tesisleri yapılır ve insanlar buraları gezmeye gelir." diye konuştu.

AK Parti'nin belediyecilikte önemli işlere imza attığını ifade eden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların yaşadığı ortam ve mekanları yaşanabilecek ortam ve mekanlara dönüştürmek lazım. Biz buna 'AK Belediyecilik' diyoruz. Eğer AK Parti belediyeciliği burada projelerini, icraatlarını faaliyete geçirirse 'bura dadından' yenmez. Burayı gezmek için gelen insanlarla dolar burası."