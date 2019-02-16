MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu, "Girmediğimiz ve çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el olmayacak. Biz, birileri gibi belediyeyi bazılarının kötü şöhretini kapatmak için istemiyoruz. Biz, hizmete talibiz." dedi.

Vahapoğlu, MHP Yenişehir İlçe Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, bir yola çıktıklarını, bu yolda hasımlarının olmadığını ancak rakiplerinin bulunduğunu söyledi.

Yenişehir'de, Cumhur İttifakı'nın MHP'li Belediye Başkan Adayı Davut Aydın'ın kazanacağına inandığını dile getiren Vahapoğlu, "Biz, bu belediyeyi fevkaladenin üzerinde bir oyla almak zorundayız. Alacağız da Allah'ın izniyle. Seçim günü de burada olacağız." diye konuştu.

Vahapoğlu, müşterek gayrete ihtiyaç duyulduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Girmediğimiz ve çalmadığımız kapı, sıkmadığımız el olmayacak. Biz, birileri gibi belediyeyi bazılarının kötü şöhretini kapatmak için istemiyoruz. Biz, hizmete talibiz. Bizim adımıza kardeşimiz orada oturacak ve 'Allah'a şükür hizmet veren bir belediyecilik varmış.' dedirtecek hizmet sunacak. Hepimizin yüz akı olacak. Bunun için hepimize görev düşüyor. Kapısını çalmadığımız, küs olduğumuz, bir şekilde kırgınlık yaşadığımız komşumuz, akrabamız, yoldan geçen vatandaşın, herkesin elini sıkıp oy isteyeceğiz. Vatandaşımızı rahatsız etmeden, gürültü yapmadan, hastamızı uyandırmadan ama ilmek ilmek dokuyarak çalışacağız."

Vahapoğlu ve beraberindeki heyet, daha sonra sırasıyla AK Parti Yenişehir ilçe teşkilatı, Belediye Başkanı Süleyman Çelik, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Çekil ve Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu’nu ziyaret etti.

