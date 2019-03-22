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"Biz ismini millet yapıp, zillete düşenlerin karşısındayız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 21:19 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: -"Hedefine Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı koyanlara 31 Mart'ta en iyi cevabı vermemiz gerekiyor" - "Biz milletiz. Biz ismini millet yapıp, zillete düşenlerin karşısındayız. Onlar bu ismi hak etmiyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Hedefine Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan'ı koyanlara 31 Mart'ta en iyi cevabı vermemiz gerekiyor." dedi.

Ünal, Afşin Belediyesince Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda, Nevruz Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda, yaptığı konuşmada, "Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, MHP ve AK Parti bir araya geldikten sonra bu ülkeye, millete, bayrağa ve devlete Allah'ın izniyle hiçbir şey olmaz." ifadesini kullandı.

Türk milletinin bin yıldır bu topraklarda olduğunu, bu süre zarfında da kimseye boyun eğmediğini, hiç kimsenin de bu millete diz çöktüremediğini vurgulayan Ünal, Elbistan Ovası'nda Sultan Baybars'ın Moğolları yenilgiye uğrattığını anımsattı.

Ünal, "Bütün dünyayı alt üst eden Moğol ordusu ilk defa bu ova üzerinde yenilgiye uğratıldı. Biz bin yıldır kimseye boyun eğmedik ve bundan sonrada bizim çocuklarımızın kimseye boyun eğmeden yaşaması için bu mücadeleyi veriyoruz. Köprüler, yollar, okullar, hastaneler yapılır. Bunların hepsini bir bir yaptık. 17 yıldan buyana bu milletin ihtiyaç duyduğu hizmetleri vazifemiz bildik. Hizmetlerin hepsi yapılır ama bu topraklarda karakterimiz haline gelen bağımsızlığımızı korumalıyız. Biz milletiz. Biz ismini millet yapıp, zillete düşenlerin karşısındayız. Onlar bu ismi hak etmiyorlar." diye konuştu.

Ünal, dünyanın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimleri merakla beklediğini belirterek, Afşin'de, Elbistan'da ve Kahramanmaraş'ta en iyi sonucu alacaklarını kaydetti.

Seçime kısa bir süre kaldığına işaret eden Ünal, şunları söyledi:

"Tüm dünya gözünü 31 Mart'a dikti. Cumhur İttifakı güç kaybedecek mi? Recep Tayyip Erdoğan güç kaybedecek mi diye. Hedefine Türkiye'yi, Recep Tayyip Erdoğan koyanlara 31 Mart'ta en iyi cevabı vermemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı Afşin adayımız Mehmet Fatih Güven'i ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız Hayrettin Güngör'ü sizlere emanet ediyorum."

AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Hayrettin Güngör ve Afşin Belediye Başkanı adayı Mehmet Fatih Güven'in konuşmasının ardından, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan bir konser verdi.

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