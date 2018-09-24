AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Biz kahramanlarımızı ve hainlerimizi asla unutmayız. Biz bin yıldır bu topraklardayız. Biz bin yıldır bu topraklardaki bütün kahramanları ismimiz gibi ezbere biliriz. Biz bu topraklarda bütün hainleri de ismimiz gibi ezbere biliriz." dedi.

Ünal, Onikişubat Belediyesince Kale Mahallesi'nde yaptırılan 17 derslikli Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 80 kişilik öğrenci yurdunun açılışında, eğitimin Türkiye'nin geleceği için önemine dikkati çekti.

Şehit Erol Olçok ile olan hatıralarını aktaran Ünal, hayırlı insanları yad etmek ve unutmamanın kültürlerinin önemli bir parçası olduğunu söyledi.

"Biz kahramanlarımızı ve hainlerimizi asla unutmayız." diyen Ünal, "Biz bin yıldır bu topraklardayız. Biz bin yıldır bu topraklardaki bütün kahramanları ismimiz gibi ezbere biliriz. Biz bu topraklarda bütün hainleri de ismimiz gibi ezbere biliriz.O yüzden bizim unuttuğumuzu kimse sanmasın. Biz bin yıldır bu topraklarda olup biten her şeyi hatırladığımız için bugün millet olarak ayaktayız." ifadelerini kullandı.