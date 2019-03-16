"Biz medyaya değil meydanlara bakıyoruz"

Devlet Bahçeli, 31 Mart'ta yapılacak seçimlerin ülkeye, millete, Manisa'ya, kutlu diriliş ve beka mücadelelerine hayırlı olmasını diledi. Geçmişini unutanın geleceğini kaybedeceğini, geçmişine sırt dönenlerin gerçeklerden kopacağını ifade eden Bahçeli, ne kaybedenlerden ne de kopanlardan olduklarını söyledi.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ergün'ün makamına geçerek ziyarete ilişkin anı defterini imzalayan Bahçeli, çalışmalara ilişkin Ergün'den bilgi aldı. Görüşme daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

MANİSA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya, milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir." dedi.

Cumhur İttifakı'nın hem ehil hem emin hem de erdemli olduğunu, milletin yanında, tarihin izinde, bekanın hedefinde bulunduğunu ifade eden Bahçeli, şöyle konuştu:

"Gelin görün ki zillet ittifakı yanlıştadır, gaflette, delalettedir. İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya, milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir. CHP, HDP, İP, SP, ÖDP zillete bulaşmış, zilletle buluşmuştur. PKK bir yanlarında, FETÖ diğer yanlarındadır. Şu fecaate bakar mısınız, aziz Atatürk'ün partisi teröristlerle işbirliği yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun kulağına fısıldayıp konuşturuyorlar, zalimler söylüyor o açıklıyor, zalimler buyuruyor o yapıyor. İş başkasının elinde, kumanda başkasının üzerinde. Sanki tutsak alınmış, iradesi çalınmış, aklı ve vicdanı sökülüp atılmış."

- "Milliyetçiliğimize gafilce dil uzatıyor"

CHP'ye oy verenlerin zillete müstahak, bu haksızlığa layık olmadığını belirten Bahçeli, İYİ Parti'ye oy verenlerin HDP ile birlikteliğe zorlanamayacağını, bu zillete mahkum edilemeyeceğini söyledi.