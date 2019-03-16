İZMİR (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz milliyetçiliği vatanseverlik olarak algılarız. İnsanımızı severiz, bayrağımızı severiz. Asla ve asla Türkiye'ye toplu iğne ucu kadar zararın gelmesini asla kabul etmeyiz. Her türlü iftirayı yapıyorlar bize. Allah aşkına PKK terör örgütünün saldırdığı genel başkan kimdi? " dedi.

Kılıçdaroğlu, İzmir ziyareti kapsamında ilk olarak Bergama ilçesinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunun açılış töreninde bir konuşma yaptı.

Bergama ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa yaptırdığı tesiste gençlerin spor imkanına kavuşacağını belirten Kılıçdaroğlu, sporun çocuklar için ne kadar değerli olduğunu en iyi anne ve babaların bildiğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Eğer çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak istiyorsanız, onları sanatla, kültürle, sporla buluşturmak zorundasınız. Bu tesisin öyle bir özelliği var. Kültürle, sanatla ve sporla çocuklarımız tanışacaklar. Burada yetişecek çocuklar hem ulusal hem de uluslararası alanda büyük başarılara imza atacaklar. Onlar şampiyon olduğu zaman başarı, Türkiye'nin ortak başarısı olacaktır." diye konuştu.