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"Biz ne bir siyasi partinin kazandıranı, ne bir diğerinin kaybettireniyiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2019 13:33 | Son Güncelleme

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: - "Biz ne bir siyasi partinin kazandıranı, ne bir diğerinin kaybettireniyiz. Biz sadece ve sadece kendi mücadelemizi veriyoruz"

KOCAELİ (AA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz ne bir siyasi partinin kazandıranı, ne bir diğerinin kaybettireniyiz. Biz sadece ve sadece kendi mücadelemizi veriyoruz." dedi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir restoranda düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Uysal, burada yaptığı konuşmada, siyasetin iki kutupluluğa mahkum edilmeye çalışıldığı bir ortamda yerel seçimlere az bir süre kaldığını belirtti.

Her kürsüde inandıkları fikirleri paylaşmaya gayret ettiklerini dile getiren Uysal, "16 Nisan referandumu, 24 Haziran seçimleri ve içinde bulunduğumuz 31 Mart yerel seçimleri, aslında ortak bir iklimin son merhalesi olarak değerlendirebiliriz." diye konuştu.

Uysal, Türkiye'nin, vatandaşların eşit fırsatlara sahip, herkesin hukukundan emin olduğu bir ülke olmasını istediklerini vurguladı.

Bu maksatla da geçmişten bugüne 73 yıllık çizgileri içerisinde bu mücadeleyi verdiklerini dile getiren Uysal, şöyle devam etti:

"Bir tarafta bir ittifak var, diğer tarafta başka bir ittifak var. Biz ne bir siyasi partinin kazandıranı, ne bir diğerinin kaybettireniyiz. Biz sadece ve sadece kendi mücadelemizi veriyoruz. Türkiye'nin ortak değerlerini siyasi alanda rakip hala getirerek, kolay siyaset dediğimiz bu süreci işleterek her iki kanadın da beslendiği bu siyasi iklimin, Türkiye'nin bu tartışmak zorunda olduğumuz meselelerini ne konuşmamıza ne tartışmamıza olumlu bir siyasi iklim ortaya çıkarmıyor."

"İktidara muhalefet ederken meşruiyet çizgisinden ayrılmadan, oraya buraya savrulmanın da bir manası yok. Zaman zaman siyasetimizde ölçülerin kaybolmuş olması dolayısıyla savrulanları da görüyoruz." diyen Uysal, "Netice itibarıyla muhalefet partisiyiz. Muhalefete muhalefet etmek gibi de bir vazifemiz yok. Önceliğimiz, eleştirilerimizi bu memleketi yönetme mesuliyeti olan, icracı olan bir hükümete yöneltmektir." ifadelerini kullandı.

Uysal, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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