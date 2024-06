'Biz o adamın etini yemiş olamayız değil mi?' Müge Anlı'daki 'Adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiler' iddiasında mide bulandıran yeni iddia: Salça yapıp yemez, satardı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında mide bulandıran bir iddia ortaya atılmış ve bir genç babaannesi ile halasının bir adamı öldürüp kıyma makinesinde çektiklerini, bunu da zaman zaman anlattıklarını iddia etmişti. Korkunç olayla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

"BİZ O ADAMIN ETİNİ YEMİŞ OLAMAYIZ DEĞİL Mİ?"

Müge Anlı "Şimdi bakın sizin yanınızda bir tane daha çocuk varmış. Dün abisiyle yazışırkenki şeyleri var. Diyor ki kız; 'Şu büyük kırmızı tekerlekli et makinesinden mı bahsediyorsunuz siz abi? Abi halam bize o kıyma makinesinden kavurma yaptı, herkes yedi. Biz şimdi o adamın etini yemiş olamayız değil mi abi?' diye soruyor. Sonra diyor ki 'Aslında' diyor, 'Bunu bana da söyledi halam, bir adamı et makinesinde çektik diye. Haberim var benim bu olaydan halam dedi. Hatta şişman bir şeydi dedi, parası vardı bayağı dedi. Biliyorum da yalan söylüyordur diye takmadım. Bizim kimseden korkumuz yok diyerek övünüyordu. Biz ekmek ederken de evin arkasında yine dedi. Kulak misafiri oldum. Sonra nenem sinirlendi. Ulu orta yerde söyleme dedi, kaş göz işareti yaptı. Bize kavurma yaptığında da domates doğruyordu. Kimse benim gibi ne domates ne insan doğrayabilir dedi. Soğan doğrarken de kimse benim gibi kıyamaz dedi. Bana dediği ilk başta şu; Namık Kemal'de evleri varmış neresiyse bilmiyorum. Oraya çağırmışlar adamı. Sonra kavga etmeye başlamışlar. Halam bıçakla adamı öldürmüş. Sonra adamın cesedi öyle ortada kaldığı için et makinesi almış bunlar. Adamı doğrayıp doğrayıp et makinesinde çekmişler. Sonra da klozette sifona bastık gitti dediler. Yerleri de neneme sildirmiş'. Yani yanınızdaki Cennet Hanıma. 'Hatta kötü oluyor genelde, ekmek ettiğimizde kaçtı halam anlatırken' Yani bu mevzuları konuşurken Cennet Hanım'ın midesi bulanıyormuş. 'Dedi ki cennet var her şeyi burada ulu orta yerde söyleme kız korkar annesine filan der başımız belaya girer sonra dedi nenem. Bir daha açma bu konuyu dedi. Sonra istifra etti nenem yanına vardım, ne oldu nene dedim, su götürdüm' Yani Cennet hanımın midesi bulanıyormuş. 'Benim midem bulandı dedi. Sonra korktum bunlar da beni bulacaklar diye evden kaçtım' diyor." diyerek iddiaları anlattı. Ardından "Nedir bu kıyma olayı?" diye sordu.

Güllü ise "Ben evin arkasında otururken Mehmet Taşpınar mal pazarından birine kaldı geldi. Mehmet o zaman Ayşe'yle evliydi. Namık Kemal'de sanayinin orada ışıklarda oturuyordu Mehmet. Biz, sadece bir iç organlarını koydu bana, bir tane omasını koydu, bir parça et kesti omasından abim onu koydu. Biz abimin evinde kestik bu eti. Ben abime dedim ki çocukları al gel abi dedim. Bir sepet de somun alsın dedim." diye anlatırken Müge Anlı "Mehmet şimdi ne getirdi size, küçükbaş mı büyük baş mı ne getirdi?" diye sordu. Büyükbaş olduğunu söylediler. Mehmet "Araçla yolladım, Durmuş Bey'in evinde kesildi, ortadan ikiye bölündü" dedi. Güllü de kurban bayramının ikinci günü olduğunu ve ineği kestiklerini anlattı.

Müge Anlı ardından "Bir dakika böyle olmaz daldan dala. Bakın ben size diğer yeğeninizin anlattıklarını... Devamı da var. Cennet Hanım siz de dinleyin. Diyor ki 'Kıyma olayında nenem et bile yemedi. Benim etimi ayrı çekin ayrı kavurun dedi. Ben bu et makinesini görmek istemiyorum dedi. Bu makinenin eti beni tutar kızım ben yiyemem dedi. Ben de bir şey demedim.' Diyor ki bize de yedirdiler diyor kız, kendisi yemedi et makinesinden çekilenleri daha sonra ama bize yedirdiler diyor." dedi.

"SALÇA YAPMIŞSINIZ O MAKİNEDE, YEMEMİŞSİNİZ O YIL SATMIŞSINIZ"

Müge Anlı sonrasında Cennet Hanıma seslenerek "Diyor ki torununuz, salça yapmışsınız o makinede yememişsiniz o yıl satmışsınız, daha sonra o makinede çekilen etleri de yemiyormuşsunuz içim bulanıyor diye. Kız baya baya yazmış, Cennet Hanımın o makineden çıkan hiçbir şeyi içim kaldırmıyor diye yemediğini yazmış" şeklinde konuştu.

Bayram ise "Ben şahidim, o sene salçaları sattı, hepsini sattı, hiçbirini yemedi o sene. 2012 yılındaydı" dedi.

Yanına bağlanan bir başka kişi ise "Biberi, domatesi çekerdik makinede yemezdi satardı. Başka yerden kendi alırdı, yemezdi kesinlikle. Makinesi vardı" şeklinde konuştu.