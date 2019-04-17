ÇORUM (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, aktif siyaseti 3 yıl önce bıraktığını belirterek, "Tekrar dönme niyetim yok ama insanlar 'siz siyasette olmalısınız, sizi özledik, siz konuştuğunuz zaman hepimiz dinler, bu adam konuşursa doğru konuşur derlerdi.' diyorlar. İnsan bundan gurur duyar ama biz o defteri kapattık." dedi. Hitit Üniversitesi Genç İyilik Kulübünün davetiyle Çorum'a gelen Arınç, Meslek Yüksekokulu'ndaki Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşiye katıldı. Konuşmasına, Ankara İstiklal Mahkemesi kararıyla 1926'da idam edilen İskilipli Atıf Hoca ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'u anarak başlayan Arınç, Çorum'da güzel dostlukları olduğunu söyledi. Yaklaşık 45 yıl boyunca aktif siyasetin içerisinde yer aldığını ve kendisine, bu dönemde yaşadıklarını konu alan kitap çıkarma teklif edildiğini belirten Arınç, "45 yıla yaklaşan siyaset hayatımın üç kitap olarak yazılmasını arzu ettim. İlki çocukluğum, üniversite hayatım ve milli görüş dönemidir. İkinci kitabımız AK Parti dönemi olacak, 2001-2011 yıllarını kapsayan. Üçüncü kitabımızda ise 2011'den 2015 yılına, benim bu işleri artık bıraktığım güne kadar Türkiye'nin yaşadığı önemli olayların analizleri yapılacak. Allah kısmet ederse, ömrümüz olursa..." diye konuştu. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Kilo vermeyi düşünüyorsanız bir de bunu deneyin! Öyle faydaları varmış ki... Marmaris'te bir grup kadından mazbata kutlaması Tutuklu ve hükümlülerin yaptığı eserler Malatya'da görücüye çıktı

Arınç, aktif siyaseti 3 yıl önce sonlandırdığını ve geride iyi bir isim bıraktığına inandığını anlatarak, "20 sene milletvekilliğinden sonra bu işi bitirmem gerektiğini düşündüm. Hatta biraz da fazla çalışmış olduğumu gördüm. Giderken de 'ya sana ihtiyacımız var' dediklerini gördüm. Geçen hafta sonu Denizli'de kitap fuarındaydım, yüzlerce insanın 'siyasetin size ihtiyacı var demesinden' de memnun olmadım değil tabi. Tekrar dönme niyetim yok ama insanlar 'siz siyasette olmalısınız, sizi özledik, siz konuştuğunuz zaman hepimiz dinler, bu adam konuşursa doğru konuşur derlerdi.' diyorlar. İnsan bundan gurur duyar ama biz o defteri kapattık." ifadelerini kullandı. Siyasi hayatı boyunca tanıklık ettiği yüzlerce olay olduğuna dikkati çeken Arınç, şöyle devam etti: "Bana, 'siz bunları yazmasınız tarihe tanıklık etmiş olmazsınız 'dediler. Hafızama güveniyordum ve 'sorarlarsa anlatırım' diyordum ama hafıza bir yerden sonra size sadakat göstermez. Belli bir yaşa gelince her şeyi unutacaksınız belki. Bir yerden başlamak lazımdı. Onları yazarak, içinde yaşadığımız olayların perde arkasını yazmaya gayret ettik. Kitabın fiyatını da ucuz tuttuk ki öğrenciler de alabilsin istedik. Geçenlerde birisi bir kitap yazmış, '2 bin 500 liradan satıyorum' dedi. Fena bir gelir sayılmaz ama bizim öyle lüksümüz yok, öyle düşüncemiz de yok. İnsanlar yakın tarihi ve tarihi şahsiyetleri tanımalı, bilmeli."