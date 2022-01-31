"Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor?" diyen İYİ Partili Ağıralioğlu'na CHP'den yanıt

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP'li Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından yüksek faturalar geldiğini söyledi. Öztrak, "Doğal gazı kısılan, elektriği kesilen, üretemediği için milyarlarca dolarlık kayba uğrayan sanayicinin ve zaten hayat pahalılığının acımasızca ezdiği çalışanlarının uğradıkları zarar tartışılır. Bu ay sanayiye verilen doğal gazda yapılan yüzde 40, elektrikte 3 günlük kesintinin ardından önümüzdeki ayda da sanayiye verilen doğal gazda yüzde 20 kesinti devam edecek. Sanayiciye 'Kesintiye uymazsanız, gazınız kesilecek' diyen uyarılar halen gidiyor. Madem gazınız var; sanayiciye neden tenkisatla gaz veriyorsunuz? Bu kesintiler ne kadar sürecek, belli değil. İran doğal gazındaki basınç sorunu devam ederse gaz tedarik anlaşmalarının yenilenmesinde basiretsizlik ve stok yönetiminde beceriksizlikler nedeniyle daha zor günler bizi bekliyor" diye konuştu.

"KAMUCU POLİTİKALAR UYGULAYACAĞIZ"

CHP'li Öztrak, ülkenin ihtiyacı olan elbisenin modelini de nasıl dikileceğini de çok iyi bildiklerini söyleyerek, "Ülkemizde adaleti sağlayarak, üreterek, büyüyerek, hiç kimseyi geride bırakmayarak, herkesi kucaklayarak, sürdürülebilir politikalarla yeni ve güçlü bir kalkınma stratejisiyle ülkemize hak ettiği son model elbiseyi giydireceğiz. Devlet vatandaşıyla özel sektörle yeni, çağdaş, katılımcı ve hesap veren bir kurumsal iş birliği içinde hareket edecek. Ülkemizin dijital altyapısını, dünyadaki gelişmiş ülke standartlarına getireceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Gıda ve sağlıkta kendimize yeterli hale geleceğiz. Bunun için kamucu politikalar uygulayacağız. Orta gelir tuzağından çıkacağız. Dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına gireceğiz" dedi.

İYİ PARTİ'YE OY YANITI

Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Millet İttifakı olarak işsizlik ve yoksulluk arasında ezilen milletimizin sıkıntılarını çözmek, ülkemizin önünü açmak, Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncelerini özgür ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Bu vesileyle bir de şunu belirteyim; biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz. Genel başkanımız helalleşmek için toplumun barışması, kucaklaşması için 'Ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz" değerlendirmesinde bulundu. (İHA)

