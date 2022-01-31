HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. "Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor?" diyen İYİ Partili Ağıralioğlu'na CHP'den yanıt

"Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor?" diyen İYİ Partili Ağıralioğlu'na CHP'den yanıt

31.01.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?" sözlerine ilişkin, "Millet İttifakı olarak herkesin düşüncelerini özgür ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz" dedi.

"Biz olmasak CHP ne kadar oy alabiliyor?" diyen İYİ Partili Ağıralioğlu'na CHP'den yanıt

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantının ardından CHP'li Öztrak, düzenlediği basın toplantısında, elektrik ve doğal gaz zamlarının ardından yüksek faturalar geldiğini söyledi. Öztrak, "Doğal gazı kısılan, elektriği kesilen, üretemediği için milyarlarca dolarlık kayba uğrayan sanayicinin ve zaten hayat pahalılığının acımasızca ezdiği çalışanlarının uğradıkları zarar tartışılır. Bu ay sanayiye verilen doğal gazda yapılan yüzde 40, elektrikte 3 günlük kesintinin ardından önümüzdeki ayda da sanayiye verilen doğal gazda yüzde 20 kesinti devam edecek. Sanayiciye 'Kesintiye uymazsanız, gazınız kesilecek' diyen uyarılar halen gidiyor. Madem gazınız var; sanayiciye neden tenkisatla gaz veriyorsunuz? Bu kesintiler ne kadar sürecek, belli değil. İran doğal gazındaki basınç sorunu devam ederse gaz tedarik anlaşmalarının yenilenmesinde basiretsizlik ve stok yönetiminde beceriksizlikler nedeniyle daha zor günler bizi bekliyor" diye konuştu.

"KAMUCU POLİTİKALAR UYGULAYACAĞIZ"

CHP'li Öztrak, ülkenin ihtiyacı olan elbisenin modelini de nasıl dikileceğini de çok iyi bildiklerini söyleyerek, "Ülkemizde adaleti sağlayarak, üreterek, büyüyerek, hiç kimseyi geride bırakmayarak, herkesi kucaklayarak, sürdürülebilir politikalarla yeni ve güçlü bir kalkınma stratejisiyle ülkemize hak ettiği son model elbiseyi giydireceğiz. Devlet vatandaşıyla özel sektörle yeni, çağdaş, katılımcı ve hesap veren bir kurumsal iş birliği içinde hareket edecek. Ülkemizin dijital altyapısını, dünyadaki gelişmiş ülke standartlarına getireceğiz. Yeşil mutabakata uyum sağlayacağız. Gıda ve sağlıkta kendimize yeterli hale geleceğiz. Bunun için kamucu politikalar uygulayacağız. Orta gelir tuzağından çıkacağız. Dünyada ilk 10 büyük ekonomi arasına gireceğiz" dedi.

Son dakika: Trabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklama! Sahnedeki sözleri olay olmuştuSon dakika: Trabzon'daki küçük çocukla ilgili CHP'den yeni açıklama! Sahnedeki sözleri olay olmuştu

İYİ PARTİ'YE OY YANITI

Faik Öztrak, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu'nun "Biz olmasak mesela CHP ne kadar oy alabiliyor Cumhur İttifakı'ndan?" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Millet İttifakı olarak işsizlik ve yoksulluk arasında ezilen milletimizin sıkıntılarını çözmek, ülkemizin önünü açmak, Türkiye'ye gerçek demokrasiyi getirebilmek için bir araya gelen partileriz. Millet İttifakı olarak herkesin düşüncelerini özgür ifade etmesi için mücadele ediyoruz. Hepimizin farklı değerlendirmeleri olabilir. Bu vesileyle bir de şunu belirteyim; biz CHP olarak herkesin oyuna talibiz. Genel başkanımız helalleşmek için toplumun barışması, kucaklaşması için 'Ben ateşten gömleği giydim' diye boşuna söylemiyor. Biz bu ülkede kavgayı bitirmeye talibiz" değerlendirmesinde bulundu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının fiyatı gündem oldu!Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının fiyatı gündem oldu!
Vurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdiVurulup yerde sürüklendi, son nefesini böyle verdi
Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!Katil zanlısı Seccad Yeşil'in paylaşımı şoke etti!
Anahtar Kelimeler:
Faik Öztrak CHP İYİ Parti

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Son dakika: Altın ve dolarda hareketlilik! Düşüş için uyarmıştı: Altın kâhini İslam Memiş'ten yeni değerlendirme...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

3'lü cinsel ilişki ölümle bitti! Yeni detaylar...

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Bakan Soylu'dan dikkat çeken 'Lütfü Türkkan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken yüz yüze eğitim açıklaması

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

Kar yağışında trafiğe kapanmıştı! Rekor ceza

İlginizi Çekebilir

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Yıllar sonra gelen paylaşım! Notu olay oldu

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

Kızını yalanladı! "Ben evimin salonunda..."

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

"Erkan Petekkaya akıl hastası"

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Kasiyer neye uğradığını şaşırdı! Tamamen çıplak geldi ve...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.