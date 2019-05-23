“Biz seninle yanarız yazıyordu” yandı

TEM Otoyolu Kaynaşlı mevki’inde motor kısmından tutuşan tırın kupa kısmı tamamen yandı. Yanan tırın yakıt deposu erirken aracın arkasında yazan “Bütün şehrin ışıkları sönse de biz seninle yanarız” yazısı dikkat çekti.

Yangın TEM otoyolu Kaynaşlı mevki’i 1. viyadük mevki’inde meydana geldi. Ankara’dan İstanbul istikametine gitmekte olan Mustafa Basmacı idaresinde ki 01 AAP 71 plakalı bakliyat yüklü tır motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Araçtan alevler çıktığını gören sürücü tırı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın yerine giden Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken, tırın ön kısmı tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikametine bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten verildi. Tırın çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

Aracın Mustafa Basmacı, tırın bir anda motor kısmından yanmaya başladığını belirterek “Seğir hainde çıktı. Aracı durdurdum kaçtım” dedi.

Tırın arkasında yazan “Bütün şehrin ışıkları sönse de biz seninle yanarız” yazısı dikkat çekti.