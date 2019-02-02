CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Biz sevginin ve dostluğun partisiyiz. Birileri 'illet ittifakı, zillet ittifakı' diyor. Hiç üzülmeyin ve cevap vermeye çalışmayın çünkü karşı tarafta bir kibir ittifakı var ki kendilerini yukarıda milleti aşağıda görüyor." dedi.

Özel, partisinin Balışeyh ilçesi belediye başkan adayı Hasan Erdal'ın seçim bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in (BM) bir şehrin nasıl yönetileceğine dair 60 kriterinin bulunduğunu belirterek, bu kriter kapsamında Türkiye'deki bin 200 ilçenin sıralandığını ve insani gelişmişlik endeksinde en yüksek 10 ilçenin CHP'li olduğunu öne sürdü.

"Türkiye'nin en çok göç alan ilçelerini CHP, en çok göç veren ilçelerini AK Parti yönetiyor." diyen Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Çünkü insanlar çocukları için kaliteli bir şehircilik anlayışı istiyorlar. Temiz şehirler, yeşillik, iyi eğitim, iyi ulaşım, temiz bir hava, temiz bir deniz, bunların hepsi temiz CHP belediyeciliği ile oluyor. İnsanlar Türkiye'nin dört bir yanından CHP'nin yönettiği illere ve ilçelere gidiyorlar. Hatta İstanbul içerisinde de böyle. CHP'nin yönettiği ilçelere, yönetmediği ilçelerden göç var."