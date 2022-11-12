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'Biz size yarım taktık siz neden çeyrek takıyorsunuz' kavgasında son perde! 1 kişi hayatını kaybetmişti... Aileler yeniden bir araya geldi

12.11.2022 16:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de geçtiğimiz aylarda yaşanan bir kavga tüm Türkiye'de ses getirmiş detayları ise duyanların kanını dondurmuştu. Yarım altın takan aileye düğünlerinde çeyrek altın gelmesiyle kavga çıkmış olayların büyümesi üzerine bir kadın eşinin tabancasından çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti. Romanlar Konfederasyonu'nun araya girmesiyle iki aile yeniden bir araya getirildi. İşte çok konuşulan olayın detayları...

'Biz size yarım taktık siz neden çeyrek takıyorsunuz' kavgasında son perde! 1 kişi hayatını kaybetmişti... Aileler yeniden bir araya geldi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, 'Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz' denilmesiyle çıkan, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı kavga nedeniyle husumetli Şencan ve Dağtekin aileleri, Roman Dernekleri Federasyonu'nca barıştırıldı.

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EŞİNİN KURŞUNUYLA HAYATINI KAYBETTİ

Esentepe Mahallesi Kaza Sokak'ta, 19 Haziran'da yapılan düğünde Şencan ailesi, gelin ve damada çeyrek altın taktı. Dağtekinlilerin ‘Biz sizin düğününüzde yarım altın takmıştık, siz neden çeyrek altın takıyorsunuz?’ sözü üzerine iki aile arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Gülten Şencan, Tarık Öztürk ve Tayfur Dağtekin tabanca ile vuruldu. Arbedede eşi Yılmaz Şencan'ın silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Gülten Şencan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazara eşini vuran Yılmaz Şencan ile oğlu Hakan Şencan, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Yılmaz Şencan, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu Hakan Şencan da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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TEKRAR KAVGA ETTİLER

Olaydan yaklaşık 2 hafta sonra bayram ziyaretinde karşılaşan iki ailenin üyeleri, yeniden kavga etti. Taşların ve sopaların kullanıldığı kavgada polis, tarafları ayırdı.

Devam eden husumetin son bulması için Kocaeli Valiliği öncülüğünde Roman Dernekleri Federasyonu'nca bir araya getirilen iki aile, barıştırılmak istendi. Dağtekin ailesi adına Şencan ailesinin evine gelen kişiler tarafından uzlaşma sağlandı. Barışın sağlanmasıyla aralarında Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, Kaymakam Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Tırpan’ın da bulunduğu heyet, kavganın yaşandığı evin önüne gelerek dualar okudu daha sonra lokum dağıtıldı.

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"BU SAATTEN SONRA HERKES YOLUNA BAKSIN"

Olayda annesini kaybeden ve babası tutuklanarak cezaevine gönderilen Gökhan Şencan, “Ben husumet gütmek istemiyorum, bu saatten sonra herkes yoluna baksın. Anlaştık, barıştık. Bu saatten son kardeşlik olsun. Allah’ın izniyle bu husumet artık bitti” dedi.

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HUSUMET SONA ERDİ

Olayın tatlıya bağlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Romanlar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Çokyaşar da “Çeyrek altın yüzünden çıkan kavgada 1 kardeşimiz hayatını kaybetmişti. Dağtekin ve Şencan aileleri arasında yaşanan bu husumetin bitmesiyle alakalı biz Gökhan kardeşimizden rica ettik. Biraz mücadele ettik, o çok dertliydi. Biz onun derdiyle dertlendik, konunun uzamaması nedeniyle ricada bulunduk. Bugün yaşanan bu olaylardan dolayı Gökhan kardeşimiz düzenlenen programla husumet gütmeyeceğini ifade etti. Ben kardeşime teşekkür ediyorum” (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın Kocaeli kavga

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