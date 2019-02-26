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"Biz vadettik mi, söz verdik mi yerine getiririz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 20:37 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Başkaları vadedebilir. Biz vadettik mi söz verdik mi yerine getiririz"

"Biz vadettik mi, söz verdik mi yerine getiririz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Başkaları vadedebilir. Biz vadettik mi söz verdik mi yerine getiririz. Sözümüzü yarı yolda bırakmayız." dedi.

Dönmez, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışı öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Fatih Dönmez, konuşmasında, AK Parti'nin, son 15 yılda sadece şehir merkezlerinin değil, Anadolu'nun en ücra yerlerine kadar şehrin ihtiyaç duyduğu temel altyapı hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar getirdiğini söyledi.

Bakan Dönmez, 2000'li yılların başında 5 büyük şehir ile 50 ilçede doğal gaz kullanıldığını hatırlatarak, bugün ise 81 il merkezi ile 510 yerleşim biriminde doğal gazın kullanıldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Gittiğimiz her yerde 'doğal gazı bize ne zaman getireceksiniz?' deniyor. Hem Araç ilçesi için hem de burası için doğal gazı getirme imkanlarını araştıracağız. Teknik ve ekonomik koşullar yerine geldiği takdirde burayı da doğal gaza kavuşturacağız. Başkaları vadedebilir. Biz vadettik mi, söz verdik mi yerine getiririz. Sözümüzü yarı yolda bırakmayız. Siz bu lidere güvendiniz, hep tam destek verdiniz, biz de bu desteğin kaşılığında hükumete ve belediyelerimize ne düştüyse siz vatandaşlarımıza eksiksiz getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Kimseyi karanlıkta, soğukta, yolda bırakamayız."

Dönmez, AK Parti hükümetlerinden önce hastanelerde sağlık sorununun, eğitim kurumlarında yetersizliğin ve yollarda eksikliğin olduğunu dile getirdi.

Bu sorunların hepsini düzelttiklerini ifade eden Dönmez, şunları kaydetti:

"Artık hastanelerde kuyruk beklemiyorsunuz. Sigorta kapsamı, güvencesi altında olmayan hiçbir vatandaşımız kalmadı. Yeri geliyor işsiz güçsüz muhtaç vatandaşlarımıza sosyal yardım vakıfları üzerinden ayni, nakdi birtakım yardımlar yapıyoruz. Bu yardımlara son dönemde bir tanesini daha ekledik. Düzenli olarak devletten sosyal yardım desteği alan vatandaşlarımıza elektrik tüketim desteği vermeye başlıyoruz. 150 kilovat saat aylık tüketimine karşılık gelecek bedeli devletimiz vakıflar üzerinden karşılamış olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız çalışmanın sonuna gelmiş durumda. En kısa sürede bunun usullerini siz vatandaşlarımızla paylaşmış olacağız. Nerede ihtiyaç duyuyorsanız devlet, belediye sizin yanınızda olacak inşallah. "

Bakan Dönmez, beraberindeki partililerle AK Parti İhsangazi Seçim Bürosu'nun açılışını gerçekleştirdi.

Programa, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik ile yeniden aday olan İhsangazi Belediye Başkanı Zühtü Danacı da katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ihsangazi KASTAMONU

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