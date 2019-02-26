Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Başkaları vadedebilir. Biz vadettik mi söz verdik mi yerine getiririz. Sözümüzü yarı yolda bırakmayız." dedi.

Dönmez, Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde, AK Parti Seçim Bürosu'nun açılışı öncesinde vatandaşlara hitap etti.

Fatih Dönmez, konuşmasında, AK Parti'nin, son 15 yılda sadece şehir merkezlerinin değil, Anadolu'nun en ücra yerlerine kadar şehrin ihtiyaç duyduğu temel altyapı hizmetlerini vatandaşların ayağına kadar getirdiğini söyledi.

Bakan Dönmez, 2000'li yılların başında 5 büyük şehir ile 50 ilçede doğal gaz kullanıldığını hatırlatarak, bugün ise 81 il merkezi ile 510 yerleşim biriminde doğal gazın kullanıldığını belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sözlerine şöyle devam etti:

"Gittiğimiz her yerde 'doğal gazı bize ne zaman getireceksiniz?' deniyor. Hem Araç ilçesi için hem de burası için doğal gazı getirme imkanlarını araştıracağız. Teknik ve ekonomik koşullar yerine geldiği takdirde burayı da doğal gaza kavuşturacağız. Başkaları vadedebilir. Biz vadettik mi, söz verdik mi yerine getiririz. Sözümüzü yarı yolda bırakmayız. Siz bu lidere güvendiniz, hep tam destek verdiniz, biz de bu desteğin kaşılığında hükumete ve belediyelerimize ne düştüyse siz vatandaşlarımıza eksiksiz getirmenin gayreti içerisinde olacağız. Kimseyi karanlıkta, soğukta, yolda bırakamayız."