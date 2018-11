Her projede yaklaşık 100 kişinin çalıştığını dile getiren Sınav, şöyle devam etti:

Yönetmen Osman Sınav, "Biz yapımcılar yılda bir orta ölçekli fabrika kuruyoruz. Dünyanın hangi sektöründe, işinde, iş adamı veya girişimci her yılda bir orta ölçekli fabrika kurar." dedi.

"Yani 100 orta ölçekli fabrika. Biz yapımcılar yılda bir orta ölçekli fabrika kuruyoruz. Dünyanın hangi sektöründe, işinde, iş adamı veya girişimci her yılda bir orta ölçekli fabrika kurar. Hiç bir sektörde yılda bir 100 kişinin çalışacağı bir iş kuramazsınız. Biz bunu yapıyoruz. Her yıl 100 civarında ekip kurulur. Bu ekibin hepsi reytinglerde yüksekle ulaşmaya, sizlere ulaşmayı ve izlenmeyi talep eder. Bu işler yapılırken de şunu bilin, bu 100 işin 60 tanesi çöpe gidecek. Hangisinin olacağını bilmiyoruz ama gidecek."

- "Çalışmaktan ölen yok dünyada"

Sınav, kendisinin ilk filmini çekmek için patronunu "istifa ederim" diye tehdit ettiğini ve iş vereninin ise "Osman bey, bu filmde başarılı olamazsanız sizin için çok kötü olur" diye cevap verdiğini anlattı.

Buna rağmen gönlündeki işi yaptığını söyleyen Sınav, "O anda '99 kez düşsem 100. kez yeniden ayağa kalkacağım' sözü aklıma geldi. Onu söyledim. Ben felç geçirdim, 60 yaşındayım, 100. kez çok şükür yeniden ayağa kalktım. Yine de kalkarım. Her an her şeye sıfırdan başlayabilirim." ifadelerini kullandı.