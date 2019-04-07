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"Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.04.2019 23:44 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz. Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz. Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak." dedi.

Erbakan, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda düzenlenen partisinin Bursa 1. Olağan Kongresi'nde, ülkenin yoğun bir seçim dönemini geride bıraktığını söyledi.

Türkiye'nin temel meselesine odaklanılması gerektiğini vurgulayan Erbakan, 82 milyon kişiyi kucaklamak amacıyla yola çıktıklarını ifade etti.

Erbakan, mevcut iktidarın yıllardır ülkeye birçok faydalı iş yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz, 'bu iktidar gitsin de ne olursa olsun' anlayışıyla değil, 'bu sorunlar çözülsün de kim çözerse çözsün' anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Ülkemiz için, milletimiz için uyarı vazifemizi yapıyoruz. İktidarda bulunan kardeşlerimiz için de kardeşlik vazifemizi yapıyoruz. 'Mevcut iktidar yıpransın, yaralansın, buradan bize oy çıksın' anlayışıyla siyaset yapmıyoruz. Biz yıkmak için değil, yapmak için geliyoruz. Milletimizin derdine derman olmak için geliyoruz. Sanayi ve teknoloji seferberliğini, Ar-Ge seferberliğini başlatacağız. Devlet olarak babayiğit aramayacağız, devletin kendisi babayiğit olacak."

Erbakan'ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen kongrede, İl Başkanlığı'na Naim Öztürk seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kongre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

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