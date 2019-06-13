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Bizans dönemine ait yapıların bulunduğu cami talan ediliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

BURSA'da Bizans dönemine ait eserleri barındıran Cuma Cami, defineciler tarafından talan ediliyor. Duruma tepki gösteren köy halkı, gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.

Bizans dönemine ait yapıların bulunduğu cami talan ediliyor

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA) - BURSA'da Bizans dönemine ait eserleri barındıran Cuma Cami, defineciler tarafından talan ediliyor. Duruma tepki gösteren köy halkı, gerekli önlemlerin alınmasını istiyor.
Harmancık ilçesi Nalbant Mahallesi'nde Bizans döneminde kilise olarak kullanılan ve 1700'lü yıllarda camiye dönüştürülen Cuma Cami, 12 köyün cuma ve bayram namazlarının kılındığı, bölge halkı için önem arz eden bir ibadethane özelliği taşıyor. İçerisinde Bizans dönemine ait mermer sütunlar, tarihi çeşmeler ve kilise binasının kalıntılarını barındıran cami, defineciler tarafından talan edildi.
'TARİHİ ESERLER BETONLA KAPATILDI'
Camiyi definecilerden korumak isteyen köy sakinleri ise caminin içinde ve çevresinde bulunan tarihi sütun, mermer ve duvarları definecilerin fark etmemesi için betonla üstlerini kapatmaya çalıştı. Bu durum tarihi eserlerin tahrip olmasına neden oldu.
'ÖNLEM ALINMASINI İSTİYORUZ'
Köy halkının bu duruma isyan ettiğini belirten Mehmet Pehlivan, "Bu cami tarihi bir cami. Köylüler yüzlerce yıldır cuma ve bayram namazları için burada toplanır. Tarihi bir cami olması sebebiyle hazineciler burayı sık sık talan etmektedir. Biz köylüler olarak buraya bir önlem alınmasını istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Bizans dönemine ait yapıların bulunduğu cami talan ediliyorBizans dönemine ait yapıların bulunduğu cami talan ediliyorBizans dönemine ait yapıların bulunduğu cami talan ediliyorBizans dönemine ait yapıların bulunduğu cami talan ediliyor

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