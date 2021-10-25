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Bizans döneminin en ünlü kahiniydi! İşte Laonikos Halkokondilis'in Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili kehanetleri

25.10.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bizanslı Tarihçi Laonikos Halkokondilis, kehanetleriyle bilinen bir isim. Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili de çok ilginç kehanetleri bulunan Halkokondilis’in söylediklerine çok şaşıracaksınız.

Bizans döneminin en ünlü kahiniydi! İşte Laonikos Halkokondilis'in Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili kehanetleri

Bizans İmparatorluğu’nun son 150 yılını inceleyen ve Tarihin İspatları kitabı bulunan Laonikos Halkokondilis, kahinler ile bilinen bir isim. Tarihçiler açısından önemli bir yeri olan Halkokondilis'in Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili de kahinlerini duyunca çok şaşıracaksınız. İşte o kehanetler…

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN YIKILIŞINA DAİR KEHANETLERİ BULUNUYOR

Aytunç Altındal’ın 2007 yılında “Kehanetler Kitabı" adıyla Lainokus Halkondilis’in kehanetlerini Türkçeye çevirmişti. Kitabın birinci bölümünde "Türk İmparatorluğu'nun yıkılışına dair kehanetler" yer almaktadır.

Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki 16'ncı padişah döneminde Osmanlı Devleti içeriden çökmeye başlayacak ve padişahı kendi tabasından biri devirecektir. Fatih Sultan Mehmet'ten sonraki 16'ıncı padişah 3. Ahmet'tir. 29 Eylül 1730'da-kitabın yayınlanmasından tam 100 yıl sonra Arnavut ve Hristiyan asıllı yeniçeri Patrona Halil tarafından tahttan indirilip yok ediliyor ve lale devri sona erip Osmanlı'nın çöküşü de böyle başlıyor.

OSMANLI’NIN ÇÖKÜŞ TARİHİNİ BİLDİ

Kehanetlerde Osmanlı’nın ne zaman çökeceğini de söyleyen Halkokondilis, Osmanlı’nın 1920'de çökeceğini söylemiş, 1920'de TBMM kurulunca Osmanlı Devleti yerine daha sonra 1923'te Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KURUCUSUNA DAİR KEHANETLER DE YER ALMAKTA

Bir diğer kehanet, Osmanlı'nın çöküş döneminde kendisi Hristiyan topraklarında yetişen ama Müslüman olan bir prens ve başkomutan ortaya çıkacak. Ancak Hristiyanlar tarafından hiç dikkate alınmayan bu başkomutan, Türk devletini yeniden kuracak ve Batı'ya yönlendirecektir. Bu kişi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’tür.

“BAŞA, ADINDA 11 HARF BULUNAN 11. KİŞİ GEÇECEK”

Kehanetlerden birisi de yakın zamanlıdır. Türklerin başına geçecek 11. devlet adamı, ülkenin bekasını belirleyecektir. Türk imparatorluğu'nun başına geçecek 11'inci kişinin adında 11 harf vardır.

  1. cumhurbaşkanı isminde 11 harf bulunan Abdullah Gül'dür.

KEHANET KİTABI İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kitabın asıl yazarı, 1400'lü yılların Osmanlı Devleti'nin durumuna tanık olmuş Atina doğumlu Bizanslı tarihçi Laonikos Halkokondilis’tir. 1423'te doğduğu bilinen Halkokondilis’in 1490'da öldüğü varsayılmaktadır.

Halkokondilis belki de canlı tanığı olduğu olaylar nedeniyle öylesine ince ayrıntılara dikkat etmiştir ki, bu dikkati ve gözlemleri günümüzün tarihçilerini şaşırtmaktadır. örneğin; bir dilencinin veya bir İranlı, Ermeni ya da Arap tüccarın nasıl giyindiğine, belindeki kuşağın nasıl bağlanırsa ne anlama geldiğine varıncaya kadar yazmıştır.

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