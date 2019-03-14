"Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin ile mevcut Belediye Başkanımız İshak Taşçı, partimizin tüm kademelerinde görev yapan arkadaşlarımız gibi kol kola, omuz omuza yola devam edecekler. Çünkü biz inanıyoruz ki bizde görevler asla bitmez, bayrak yarışı gibi bakarız, bayrağı devrederiz ama koşmaya devam ederiz. Belki de en güçlü tarafımız budur. İnanıyorum ki Zihni Şahin'in tanıtımını yaptığı projelerde her birimiz kendimizi bulacağız. Kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, çocuğuyla, engellisiyle iş arayan genciyle, belki yeni bir hayat kuran yeni evlenmiş çiftle, kısacası bu şehri oluşturan bizler ilçemizden beklentilerimizi bu projelerde bulacağız."

Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı'ya yaptığı hizmetler için teşekkür eden Karaaslan, şunları kaydetti:

Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Atakum Belediye Başkan Adayı Zihni Şahin'in proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 31 Mart akşamı Atakum'da farklı bir dönemin Zihni Şahin ile başlayacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Bizde görevler asla bitmez, bayrak yarışı gibi bakarız, bayrağı devrederiz ama koşmaya devam ederiz. Belki de en güçlü tarafımız budur." dedi.

Karaaslan, Cumhur İttifakı'nın Samsun'da çok güçlü projelerle yola çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Çok iddialıyız, hiçbir dönemde olmadığı kadar iddialıyız. 1919'un 100'üncü yılına yakışacak ve önümüzdeki yüz yıla hedef koyacak, 100 yıl sonrasını şekillendirecek tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkındayız. İşte bu nedenle gerek şehircilik anlamında gerek yaşam kalitesi anlamında gerek mekansal düzenlemeler gerek toplumun her kesimin ihtiyaç duyduğu yenilikçi yeni çözümler noktasında inşallah Samsun'da çok önemli projelerin hayata geçeceği bir dönem yaşayacağız."

Şahin de Atakum'u ortak akılla yöneteceklerini belirterek, "1919 Mayıs 100'üncü yılı için 1 mega, 9 dev, 19 prestij proje ile birlikte 100 projeyi seçimden sonra hayata geçireceğiz. Atakum'a da Samsun'a da hak ettiği hizmetleri kazandıracağız. İlçemizde en büyük projemiz yerli ve yabancı turistleri kentimize çekecek olan 'Akvaryum projesi' olacaktır. Atakum'da fener, koruluklar ile park ve bahçeler projeleri de hayata geçireceğiz. Bunun yanında millet bahçesi, millet kıraathanesi gibi birçok eseri kentimize kavuşturacağız." diye konuştu.

