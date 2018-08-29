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"Bizde haberler her zaman iyidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.08.2018 17:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: - "Bizde haberler her zaman iyidir. Görüşmelerden ne beklenir, netice beklenir. Konuşacağız. İkili konular var. Suriye var" - "(ABD yaptırımları) Onlar gündeme getirir herhalde. Bilmiyorum"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabulüne ilişkin, "Bizde haberler her zaman iyidir. Görüşmelerden ne beklenir, netice beklenir. Konuşacağız. İkili konular var. Suriye var." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'i kabul etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da görüşmeye katılmak üzere geldiği AK Parti Genel Merkezi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çavuşoğlu, görüşmenin içeriğinin sorulması üzerine, "Bizde haberler her zaman iyidir. Görüşmelerden ne beklenir, netice beklenir. Konuşacağız. İkili konular var. Suriye var." yanıtını verdi.

ABD yaptırımlarının gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna da Çavuşoğlu, "Onlar gündeme getirir herhalde. Bilmiyorum." değerlendirmesini yaptı.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

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