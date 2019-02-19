HABER

"Bizde şahıs değil, ilke ve değer önemlidir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal: - "Yerel yönetimlerde biz işlerimizi AK Parti olarak yaparız. Bizde şahıs değil, ilke ve değer önemlidir" - "CHP'liler kuyruk görünce eski günler akıllarına geliyor, kuyrukları karıştırıyorlar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Yerel yönetimlerde biz işlerimizi AK Parti olarak yaparız. Bizde şahıs değil, ilke ve değer önemlidir." dedi.

Mahir Ünal, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve yönetim kurulu üyelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, yerel yönetimler konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin geçmişinden örnekler verdi.

1994 krizinin ülkeye getirdiği sorunu anlatan Ünal, kur atağıyla Türkiye ekonomisinin bir anda çöktüğünü, dövizin 20 kat arttığını, hükümetin de belediyelere bir şey göndermediğini belirtti.

O günün İstanbul'unda çöp dağları ile susuzluk nedeniyle vatandaşların tankerlerin arkasında su kuyruklarını oluşturduğunu hatırlatan Ünal, "Şimdi bu CHP'liler kuyruk görünce eski günler akıllarına geliyor, kuyrukları karıştırıyorlar." diye konuştu.

Ünal, o dönemde, hava kirliliği nedeniyle gazetelerin maske dağıttığı çöp, çukur ve çamurun artık slogan haline geldiğine değinerek, şunları söyledi:

"Burada çok kritik bir şey var. Peki ne oldu da Recep Tayyip Erdoğan belediye başkanı olunca İstanbul, hükümetten ödenek almadan, kendi imkanlarıyla çöpten, çukurdan, çamurdan, hava kirliliğinden susuzluktan kurtuldu. Bu kadar imkansızlığa rağmen Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları ne yaptılar da İstanbul gibi bir devasa metropolde büyük bir değişim ortaya çıkardılar. Yaptıkları şey şuydu; Yerel yönetimlerle halkın kucaklaşması sağlandı. Mahalle mahalle insanlar, Tayyip bey büyükşehir belediye başkanı olunca çöp toplamaya başladı. İnsanlar mahallesindeki çöpleri kendileri temizlemeye başladı. Gönüllü olarak temizlemeye başladı. Gönül koyunca işin içerisine bir anda her şey değişti. O yüzden biz bu seçime 'Gönül belediyeciliği' dedik. Gönülden yaparsan gönüler kazanırsın."

Artık şehirlerde güvenlik sorunu kalmadığını, Van'dan Edirne'ye kadar güvenlik sorununun çözüldüğünü vurgulayan Ünal, bugün Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Mardin ve Şırnak'ta çocukların, gençlerin sokakta cıvıl cıvıl oynadıklarını kaydetti.

Ünal, bundan sonraki süreçte şehirlerde dikey değil, yatay mimari üzerine çalışmalar yapılacağını bildirdi.

Gönül belediyeciliğinin önemine işaret eden Ünal, "Yerel yönetimlerde biz işlerimizi AK Parti olarak yaparız. Bizde şahıs değil ilke ve değer önemlidir. AK Parti'nin işlerinde de işin devamlılığı önemlidir." dedi.

Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Ahmet Duran Balsuyu ve AK Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör'ün de konuşmasının ardından Ünal, borsa için yapılacak bina projesini inceledi.

Bu fotoğraf hayatını değiştirdi! Bu fotoğraf hayatını değiştirdi!
Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler Isparta'da dehşet görüntü! Açlıktan öldüler
Anahtar Kelimeler:
CHP Kahramanmaraş Mahir Ünal yerel yönetim

En Çok Okunan Haberler

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

Otomobil devi Türkiye fabrikasını kapatacak mı?

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon! Yasemin Ören yakalandı

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Transfer bombası patladı

Transfer bombası patladı

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Erdoğan o ürünleri tanıttı! Ücretsiz dağıtılacak

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Belediye Başkanı istifa etti! Sözleri şoke etti

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Diğer Haberler
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

Binali Yıldırım, görevi Celal Adan'a devretti

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur

İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak? İşte AK Parti'de öne çıkan isim

Binali Yıldırım istifa edecek! Yeni Meclis Başkanı kim olacak?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme!

Büyük Birlik Partisi'nden 'Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı!

Gece yarısı açıkladılar! Cumhur İttifakı'na flaş destek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.